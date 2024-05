URGENTE: Suspeito de assassinato do ex-delegado Hudson Maldonado se apresenta à Polícia em Sete Lagoas

O suspeito do assassinato do ex-delegado de Polícia Civil e advogado em Sete Lagoas, Dr. Hudson Maldonado, se apresentou voluntariamente na delegacia de Polícia Civil de Sete Lagoas na manhã desta sexta-feira (24/05).

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

A moto usada na fuga foi abandonada e encontrada na manhã de ontem (23), próxima à Chácara Vale Verde, no bairro Vapabuçu.

Segundo informações do Plantão Regional 24h e da jornalista Linda Martins, o indivíduo teria chegado à delegacia sem a presença de um advogado e até o fechamento desta matéria estava prestando depoimento às autoridades.

Nossa reportagem tenta confirmação se uma entrevista coletiva com a Polícia Civil ocorrerá ainda hoje, na qual serão fornecidas mais informações sobre o andamento das investigações e os próximos passos do processo judicial.

*Matéria em atualização.

Da Redação com informações de Plantão Regional 24h e Linda Martins

