Homem é baleado cinco vezes em tentativa de homicídio em Matozinhos

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio na noite de terça-feira (28), no bairro Florestal, em Matozinhos. A vítima, que não teve sua identidade revelada, foi socorrida com cinco perfurações de arma de fogo e está internada em estado grave no Hospital Pronto Socorro João XXIII.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima estava em um bar quando foi abordada por dois indivíduos. Um dos suspeitos sacou um revólver calibre 38 e efetuou diversos disparos em sua direção. Mesmo ferido, o homem conseguiu correr pela rua Canaã, onde foi socorrido por um motociclista desconhecido e levado para a UPA de Matozinhos.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o Hospital Pronto Socorro João XXIII em Belo Horizonte.

A Polícia Militar realizou buscas na região em busca do autor dos disparos, mas sem sucesso. O local do crime foi isolado pela perícia, que busca imagens de câmeras de segurança nas proximidades para auxiliar na investigação.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil, que busca identificar e prender o autor do crime.

Da redação