Policiais prendem suspeito de homicídio em Sete Lagoas durante patrulhamento em Curvelo

Em uma operação conduzida pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv), um indivíduo com mandado de prisão em aberto foi detido na rodovia AMG 910, KM 10, na noite de quarta-feira passada 29 de maio. O homem possui extensa ficha criminal incluindo homicídio em Sete Lagoas em julho de 2020.



Foto: PMRv MG/Divulgação

Durante um patrulhamento de rotina, os policiais rodoviários perceberam a atitude suspeita de um homem que parecia monitorar um estabelecimento comercial. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou visível nervosismo e tentou fugir, fornecendo falsas identidades em duas ocasiões distintas para confundir os agentes.

No entanto, os policiais conseguiram identificar corretamente o indivíduo, confirmando através de consulta ao sistema que ele possuía um mandado de prisão em aberto. O suspeito, de 30 anos, foi imediatamente detido e conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Curvelo para as devidas providências.

O detido possui um histórico criminal extenso, com registros que incluem homicídio, roubo, lesão corporal, uso e consumo de drogas, perturbação do trabalho ou sossego alheio, vias de fato, agressão, ameaça e desacato. Entre as acusações mais graves, destacam-se dois homicídios e um roubo:

Homicídio em Divinópolis (março de 2020): A vítima foi encontrada com dois disparos de arma de fogo e lesões na cabeça. O suspeito foi abordado na cena do crime, com roupas sujas de sangue.

Homicídio em Sete Lagoas (julho de 2020): A vítima sofreu lesões fatais na cabeça, resultantes de golpes. Testemunhas identificaram o detido como o autor do crime.

Roubo em Divinópolis (2022): A vítima foi assaltada em frente à sua residência por dois homens armados com uma faca. Os assaltantes roubaram um celular e a chave do veículo, tentando forçar a vítima a entrar no carro. A intervenção da mãe da vítima impediu a consumação do sequestro, mas os criminosos fugiram com os pertences roubados. O detido foi posteriormente encontrado com os itens roubados e reconhecido pela vítima.

Da Redação com Estado de Minas e Portal Click Curvelo