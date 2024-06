MDB anuncia Edmundo Diniz como pré-candidato a prefeito de Sete Lagoas

O MDB de Sete Lagoas anunciou nessa quarta-feira (5) a escolha de Edmundo Diniz como pré-candidato a prefeitura municipal - ele foi exonerado do cargo de secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agropecuária (Semadea). O partido faz parte da base aliada do atual prefeito Duílio de Castro (PSB), também pré-candidato.

Foto: Alan Junio / reprodução

Edmundo estava desde 2021 à frente da pasta; de acordo com o MDB local, sua escolha foi "espontânea, dada sua posição como profissional simpático e seu alinhamento com o projeto que ele apresenta para a cidade, que também é apoiado pelo partido", de acordo com nota divulgada à imprensa.

O agora ex-secretário é natural de Curvelo e vive em Sete Lagoas desde o ano de 2019. É graduado em Direito pela UNIFEMM, com pós em Direito Civil, Processo Civil e Direito Minerário e Ambiental, todas pela PUC Minas. Além disso, Edmundo Diniz é sócio de um escritório de advocacia em Belo Horizonte, além de professor universitário e empresário.

Desincompatibilização nas Eleições 2024

O prazo para que secretários do primeiro escalão das prefeituras municipais tenham que deixar seus cargos para assumir suas pré-candidaturas ao executivo local se encerraram na quinta (5). Aqueles que postulam vagas para a Câmara já estão fora de seus postos. Pré-candidatos que atuam na imprensa tiveram o prazo do dia 30 de maio para se afastarem.

Filipe Felizardo