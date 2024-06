Projeto de lei quer substituir radares por lombadas eletrônicas em vias urbanas

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados quer alterar o Código de Trânsito (CTB), para que haja a substituição de radares de velocidade em zonas urbanas para as 'lombadas eletrônicas'. Apesar da troca do aparelho, infratores de velocidade seriam multados.

Foto: orsm.com.br / ilustração

A PL 2162/2024, do deputado Capitão Augusto (PL-SP), quer acrescentar as lombadas como forma efetiva na redução de velocidade nas vias com velocidade abaixo de 60km/h. De acordo com o político, os radares para este controle são ineficazes pois os motoristas acabam sendo multados por ultrapassar a velocidade permitida.

Nisso, de acordo com o projeto, a lombada é mais eficaz pois obriga de fato os condutores a reduzirem a velocidade trafegada. Porém, o projeto de lei aponta que o poder público precisa realizar estudos que comprovem as vias que que se enquadrariam neste critério. Feito isso, os radares são retirados e a lombada passa a ser o controle.

A lombada eletrônica é um mecanismo instalado em pontos de grande tráfego de pedestres e veículos, onde um sensor registra a velocidade de cada veículo. Se este ultrapassa o limite de velocidade, uma fotografia é realizada e gera a multa para o infrator. Diferentemente dos radares, a lombada é um limitador colocado em local estratégico - os radares possuem placas de sinalização ao longo de um trecho.

O projeto de lei precisa ir para as comissões, ter parecer técnico e ser aprovado, e após, ser discutido em plenário.

Da redação com UOL