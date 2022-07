Preocupação dos vereadores com Cidade de Deus sobe de patamar com Audiência para discussão de projetos

Meio Ambiente, Trânsito, Obras, Educação e Saúde. Essas foram as secretarias que estiveram representadas em Audiência Pública realizada pela Câmara Municipal e que debateu a situação atual e projetos para o bairro Ondina de Vasconcelos Costa e outros da região. A sessão foi articulada pela vereadora Heloísa Frois (Cidadania) que foi provocada pela população e lideranças da área.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

Foi apresentado um vídeo produzido pelo morador Marlon Gomes que elencou várias carências do bairro Lagoa Grande 2. De acordo com Gomes, que mora há três anos no local, a iluminação publica é precária, assim como o sistema de drenagem. “Os moradores estão tampando os buracos com entulho de obra”, informa.

Na educação o subsecretário Renato Gomes foi o responsável por passar as informações sobre as iniciativas do Executivo para a região. “O município está com o projeto Busca Ativa que trabalha para diminuir a evasão escolar”. Gomes falou também sobre reformas nas escolas Juca Dias e Marisa Fleury. “Existe ainda um projeto para a construção de outra escola no Cidade de Deus”, revelou.

Projetos a curto, médio e longo prazo foram citados pelo secretário adjunto de Saúde, Álber Alípio. Mais uma vez foi falada sobre a dificuldade de contratações de médicos. Por esse motivo outras alternativas estão em andamento. Uma parceria com a faculdade de medicina instalada na cidade pode ajudar a desafogar o problema. A ideia é que alunos da instituição, acompanhados de profissionais formados, ajudem a agilizar os atendimentos.

Na parte de infraestrutura o secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, garante que será feito o calçamento poliédrico de várias vias e ruas inteiras do Cidade de Deus. “Vamos fazer a substituição de lâmpadas de led. A avenida Padre Tarcísio será reformulada”, completou Maciel.

Sobre o Lagoa Grande o secretário explicou que o empreendimento foi feito por meio de um programa da Caixa Econômica e a empresa que executou, para o gestor, fez um serviço “de péssima qualidade. É um dinheiro federal e peço que denunciem ao Ministério Público”.

Outra ação importante anunciada foi uma nova linha de ônibus que vai atender aos moradores do Boungaville e Lagoa Grande. O subsecretário de Trânsito, Wagner Oliveira, disse que “o traçado da nova linha foi estudado por técnicos e vai trazer melhorias para aquela região”. A nova rota começou a operar nesta sexta-feira (01).

As demandas que foram enviadas pelos moradores, de acordo com Heloísa Frois, serão direcionadas para que as secretarias responsáveis respondam. Sílvia Regina (PSD) celebrou os avanços e conquistas para a área como o posto de coleta de sangue implantado recentemente. E Caio Valace (Podemos) chamou de “ímpar” a oportunidade de debater com o Executivo e população.

Com Câmara de Sete Lagoas