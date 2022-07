Semana de trabalho no Legislativo tem Audiência Pública, Reunião Ordinária e Workshop; acompanhe na agenda

Sempre empenhado em articular ações e propostas em vários segmentos, o Poder Legislativo da cidade se mobiliza, nesta semana, em importantes frentes de trabalhos. Vai acontecer, como de praxe, Reunião para votação de projetos, Audiência Pública com importante debate e capacitação para gestores e servidores de toda a região na nova lei de licitações.

A agenda de trabalho começa com Audiência Pública, já nesta segunda-feira (04), às 18h30. Quem propôs o evento foi Pr. Alcides (PP) com o objetivo de “discutir mecanismos e instrumentos para operacionalizar a emenda constitucional 116/2022”. O texto isenta de IPTU os imóveis alugados para templos religiosos de qualquer culto.

Em mais uma Reunião Ordinária para votação de projetos, na terça-feira (05), a pauta já conta com 12 itens. Um deles é o Anteprojeto de Lei (APL) 236/2022 do vereador Roney do Aproximar (União Brasil. A proposta “dispõe sobre o incentivo à aprendizagem e prática do paradesporto no município de Sete Lagoas”.

E durante dois dias, 06 e 07, agentes políticos e servidores envolvidos com licitações em cidades da região serão capacitados na nova lei de licitações que começou a vigorar recentemente. A iniciativa do Workshop Regional é da Escola do Legislativo e o procurador responsável pelo setor de licitação e contratos da Câmara, Roberto Reis, é quem vai comandar a dinâmica.

