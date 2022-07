Zema encontra Bolsonaro para discutir estradas e adesão de Minas ao Regime de Recuperação Fiscal

O governador Romeu Zema (Novo) se reúne na tarde desta segunda-feira (4), em Brasília, com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para discutir investimentos em estradas federais de Minas e a adesão do estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Foto: Reprodução/Internet

Em entrevista para a CNN, Zema afirmou que o primeiro encontro na capital federal será com o ministro da Agricultura, o ex-deputado mineiro Marcos Montes (PSD).

“Primeiro, estou indo para uma agenda com o ministro Marcos Montes, que é mineiro e a quem estou estou devendo uma visita há 90 dias. Consegui também uma pauta com o presidente, onde estaremos tratando de vários pontos”, disse o governador.

Segundo Zema, o principal tema debatido no Planalto será a recuperação de estradas federais do estado. “Minas Gerais tem a maior malha viária do Brasil e algumas dessas rodovias precisam urgentemente de recuperação. O ministro da Infraestrutura já esteve no estado”, disse.

Outro tema citado pelo governador é a negociação dos termos de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, considerado pela equipe econômica do governo de Minas um passo fundamental para o equilíbrio das contas públicas do estado.

“Estarei adiantando para o presidente também, dando mais detalhes sobre o Regime de Recuperação. Na última sexta-feira o Supremo Tribunal Federal decidiu pela adesão de Minas Gerais. Então, vou pedir todo o empenho do Ministério da economia da Secretaria do Tesouro Nacional para que Minas consiga fazer essa adesão que é de fundamental importância para que nós tenhamos aqui as contas equilibradas”, disse Zema.

O governo estadual apresentou o projeto para adesão ao RRF em 2019, no entanto, o projeto enfrenta resistência de lideranças da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A proposta não foi colocada em votação.

Na semana passada, uma decisão do STF determinou que o estado fizesse a adesão ao programa e citou que o legislativo mineiro se omitiu na avaliação do projeto.

Com Itatiaia