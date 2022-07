Passando a Limpo: 'trabalho baseado em verdades', afirma secretário de saúde de Sete Lagoas

Belorizontino de nascimento mas 'adotado' por Sete Lagoas desde 2011, o médico Marcelo Rodrigues Fernandes, secretário municipal de Saúde, foi o convidado do programa Passando a Limpo desta sexta-feira (8).

Foto: Alan Junio

Na entrevista, o chefe da pasta as dificuldades que o setor têm enfrentado na contratação de profissionais da saúde para a atenção básica e de polêmicas trazidas nos últimos meses.

Qualidade construída em várias mãos

Marcelo, que assumiu a pasta em 1º de abril após o afastamento de Flávio Pimenta para concorrer as eleições deste ano, relata que a sua gestão passa por uma tríade: competência técnica, ética e humanidade. “A qualidade da saúde é construída a várias mãos. Por isso, é importante a motivação de todos os profissionais. Até porque o atendimento passa por diversas mãos”, afirma.

Ele relatou que o prefeito Duílio de Castro (Patriota) o pediu para que mantesse a humanização do atendimento da saúde em Sete Lagoas. Por isso, o foco da gestão será a atenção primária: "mais de 90% dos problemas de saúde são resolvidos na atenção primária".

Falta de pediatras e médicos nos centros de saúde

Segundo o chefe da pasta local, a pandemia de Covid-19 trouxe diversas consequências para o setor, como a falta de profissionais para atendimento à saúde primária pela defasagem salarial. "Temos 61 unidades de atenção primária [em Sete Lagoas]. Nós temos problemas por uma questão de mercado: ela sugou muitos profissionais que atendiam na atenção primária para urgência e lá se paga melhor", comenta Marcelo Fernandes.

Nisso, o secretário apontou que mesmo com o chamamento público para preenchimento de vagas, elas não estão sendo feitas. Ele garantiu que nas próximas semanas haverá uma resolução por parte da Prefeitura de Sete Lagoas do problema da falta de médicos nos postos.

Da mesma maneira que há a defasagem de profissionais na atenção básica, acontece também a de pediatras. “Estamos com uma dificuldade nacional de recrutamento. Até mesmo as residências tiveram a dificuldade em recrutar gente para esta especialidade. A gente não consegue contratar pediatra”, afirma Marcelo. Isso afetou principalmente o PA do Belo Vale, que tem atendimento emergencial do setor.

“Neste período temos a sazonalidade de doenças respiratórias e os profissionais pediatras estão atendendo em 12 horas 60, 80 a 100 crianças”, comenta o secretário de saúde.

Para conseguir resolver o problema, Marcelo Fernandes aponta que o atendimento da pediatria será feito durante o dia; à noite e finais de semana casos mais urgentes serão encaminhados para a UPA Dr. Juvenal Pena. A medida começará a valer a partir de segunda-feira (11).

Polêmica dos R$ 22 milhões

O secretário municipal de Saúde também relatou sobre a publicação realizada pelo deputado estadual Douglas Melo (PSD) e o vereador Júnior Souza (PSD) sobre a destinação via senador Alexandre Silveira (PSD) de R$ 22 milhões para o setor em Sete Lagoas. Segundo Marcelo, esta afirmação é mentirosa.

“O prefeito Duílio, em um esforço pessoal, conseguiu duas verbas com o senador Rodrigo Pacheco (PSD), no valor de R$ 5 e 7 milhões, que foram creditadas nas contas da secretaria de saúde em dezembro de 2021", aponta o chefe da pasta, que falou que os políticos "pegaram carona nestas verbas", e que nenhuma valor a mais foi disponibilizado para a cidade, nem houve notificação sobre mais verbas. “Eu sempre procuro conduzir a saúde da maneira técnica. É feio fazer politicagem em cima de coisa séria, da dor de um paciente", finaliza.

Hospital Regional: novela perto do fim?

Marcelo Fernandes ainda aponta que questões burocráticas ligadas ao Hospital Regional de Sete Lagoas, obra do Governo de Minas parada há anos, foram resolvidas. "Haviam pendências sobre o terreno do local, mas já foram superadas". O chefe da pasta não tem uma informação concreta do início das obras (apontadas pelo governador Romeu Zema para este segundo semestre), mas que poderão iniciar em 2023.

