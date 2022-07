Secretário municipal de saúde afirma: 'não estamos tirando pediatria do PA do Belo Vale'

Durante o programa Passando a Limpo desta sexta-feira (8), o secretário municipal de Saúde Marcelo Fernandes comentou sobre o atendimento realizado no PA do Belo Vale, questionado por vereadores em postagens nas redes sociais.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

Na entrevista, o chefe da pasta alegou que o país passa por um problema de falta de profissionais na área: "A gente não consegue contratar pediatra. Até mesmo as residências [médicas] tiveram a dificuldade de recrutar gente para esta especialidade", comenta. Os chamamentos públicos para esta vaga tem encontrado poucos interessados, principalmente pela remuneração baixa, segundo o chefe da pasta.

Marcelo Fernandes afirma que o PA do Belo Vale continuará atendendo com a pediatria no local: "Vamos manter o atendimento durante o dia, e a noite e fins de semana, todas as crianças serão atendidas e caso tenha a necessidade, ela será encaminhada para a UPA [Dr. Juvenal Pena]", completa, ao apontar que o centro de saúde tem uma estrutura mais completa para diagnóstico. Também foi apontado que, se houver uma necessidade mais urgente, a criança será encaminhada ao Hospital Municipal.

Segundo o chefe da pasta, a implantação deste formato está sendo prevista para próxima segunda-feira (11). "Nenhuma criança ficará sem atendimento", garante.

Vereadores questionaram atendimento

Os edis Ivson Gomes (Cidadania), Carol Canabrava (Avante), Júnior Sousa (PSD) e Heloísa Fróes (Cidadania) foram na última quinta-feira (7) até o centro de saúde e publicaram de maneira conjunta uma nota criticando a falta de atendimento, principalmente na pediatria.

Da redação