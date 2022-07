PF é chamada na Câmara dos Deputados após problemas em votação da PEC Kamikaze

Agentes da Polícia Federal estiveram na Câmara dos Deputados, na noite dessa terça-feira (12), depois que a internet e o sistema da Casa apresentaram inconsistências. Os problemas ocorreram em meio à votação da "PEC Kamikaze", proposta do governo que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das eleições, e somente para este ano.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Após o problema técnico, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), suspendeu a votação dos destaques da PEC, e o segundo turno, e solicitou uma investigação da PF.

As equipes da Polícia Federal chegaram ao Complexo Avançado da Câmara por volta das 22h de terça-feira e deixaram o local pouco depois das 3h desta quarta-feira (13). Em nota, a PF informou que abriu investigação para "apurar falhas na internet e inconsistências no sistema de votação da Casa", e que "após o acionamento, uma equipe técnica esteve no local e fez as primeiras verificações".

"Foi instaurado procedimento preliminar de apuração na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e as diligências continuam a fim de esclarecer prontamente o ocorrido", diz a corporação.

De acordo com Arthur Lira, se o problema tiver sido causado internamente, a Câmara buscará punir os responsáveis. O presidente da Casa reclamou ainda da frequência com que vem enfrentando falhas no sistema durante votações importantes.

Apagão

Logo no início da discussão da PEC, a internet e o sistema de votações remoto da Câmara começaram a apresentar inconsistências. Os deputados – obrigados a registrar presença no Plenário, mas autorizados a votar remotamente por meio de um aplicativo – não conseguiram acessar o sistema.

Lira pediu, então, que os parlamentares fossem ao plenário registrar seus votos. O presidente da Câmara chegou a dizer que as dificuldades com a rede da Casa não eram apenas técnicas, e que pediria investigação à Polícia Federal e ao Ministério de Justiça e Segurança Pública.

"Os dois links, os dois servidores de internet da Casa caíram ou foram cortados automaticamente no mesmo período, de duas empresas diferentes", afirmou. "Vou fazer uma queixa formal à Polícia Federal, ao Ministério da Justiça. Isso é interferir no trabalho livre e na autonomia do Poder Legislativo", disse Lira.

"Não é usual, não é normal, não é compreensível que dois sistemas de internet sejam desligados simultaneamente na Câmara dos Deputados. Para isso, nós vamos investigar", completou.

A expectativa é que a sessão seja retomada nesta quarta-feira. Para o site G1, Lira afirmou que, caso ainda não seja possível usar o sistema da Casa nesta manhã, tem o apoio do sistema do Senado. Na terça, ao suspender a votação, ele citou o "fato técnico relevante".

Da redação com G1