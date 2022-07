Manifestação popular e pedido de vistas em Projeto da LOA são destaques da última Reunião Ordinária de julho

Como de costume foi movimentada a Reunião Ordinária que aconteceu na terça-feira (12), no Plenário do Legislativo. Na pauta de votações apenas o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 237/2022 não foi apreciado. O vereador José de Deus (REP) pediu vistas e o presidente Pr. Alcides (PP) concedeu. Na tribuna os parlamentares aprovaram a manifestação do cantor e produtor cultural, Léo Guto.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

O texto retirado da pauta foi o que estabelece “as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual do município de Sete Lagoas para o exercício de 2023 e dá outras providências”. No link segue a pauta completa que foi apreciada pelo parlamento.

Já o artista usou o espaço para pedir ajuda ao parlamento na tentativa de conseguir transporte para representar a cidade no Festival de Música das Minas Gerais que acontece em Montes Claros. “A secretaria adjunta de Cultura negou meu pedido, mas já concedeu a outros artistas. Queria uma justificativa, além da ajuda dos senhores”.

De comum acordo os vereadores elegeram Ivan Luiz (Patri), líder do Executivo, para buscar uma resposta e tentar viabilizar o deslocamento do cantor para o festival. Na sequência tem os destaques da comunicação pessoal.

Roney do Aproximar (União do Brasil): Vou falar para os moradores do bairro Alvorada. O contrato já foi assinado e vai ser dada a ordem de serviço para resolver um problema crônico de 25 anos que vocês passaram sofrendo. O filho ficou velho e nunca teve pai. Agora, depois de pronto, vai aparecer um tanto de pai. Obrigado Duílio por ter atendido o nosso pedido. Parabenizo Antônio Maciel (Toninho Macarrão) que vai resolver esse problema crônico.

Gilson Liboreiro (SD): Comunicar a realização de 1.200 cirurgias de catarata que estão acontecendo pelo CORE, do saudoso Alberto. É muito importante que você que necessita dessa cirurgia possa procurar sua unidade de saúde e rever o seu cadastro porque em um curto espaço de tempo vamos realizar 1.200 cirurgias de catarata. Vai acontecer uma avaliação preliminar porque alguns pedidos têm muitos anos.

Sílvia Regina (PSD): Quero dizer para a população da cidade que voltaram os atendimentos (de pediatria no PA Belo Vale) das 7h às 19h e, em breve, havendo forma humana de contratar, a prefeitura vai contratar médicos. Fico pensando como é fácil bater no ser humano, qualquer pessoa que tenha médicos é só levar no RH da saúde que serão contratados. Mas até então não existem essas pessoas. Vamos procurar saber o que acontece para depois falar. Vamos ajudar a cidade crescer.

Ismael Soares (PSD): A gente fica feliz porque a crítica é muito válida, nós, enquanto representantes do povo, temos que aceitar as cobranças e temos que parabenizar quando as coisas estão acontecendo. Vejo o prefeito Duílio fazendo muito trabalho pela cidade e recebendo muitas críticas. Temos que cobrar, mas temos que reconhecer que o prefeito tem feito. Enfim, as coisas estão acontecendo não podemos deixar de parabenizar.

Carol Canabrava (Avante): Quero falar da importância do nosso trabalho em ser a voz da população. Desde que fiquei sabendo da falta de médicos pediatras no Belo Vale estive lá presente e buscando entender o que estava acontecendo não só em relação a falta de pediatras e a população saindo sem o atendimento. Isso afetou as famílias. Voltei com os vereadores Junior Sousa, Heloisa Frois e Ivson Gomes e juntos fortalecemos esse pedido de cobrança. A população jamais pode ficar sem atendimento ali é uma região muito populosa, além de atender a outros bairros.

Caio Valace (Podemos): Eu trago uma notícia muito importante porque há muito tempo a gente vem trabalhando na perspectiva de restabelecer o funcionamento do banco de alimentos. A ferramenta é imprescindível para uma política alimentar com apoio nutricional e que vinha ao longo da história servindo a população organizada da cidade no compartilhamento e distribuição de alimentos a várias organizações sociais, comunidades terapêuticas, associações de catadores, enfim. Muitos se beneficiam com essa política e por muito tempo o banco de alimentos ficou desativado.

Heloísa Frois (Cidadania): Fomos surpreendidos com a notícia de um sonho de décadas de um centro administrativo no custeio na casa de milhões de reais em um terreno muito grande, conforme citado na reportagem da comunicação da prefeitura. Um terreno de mais de 60 mil metros quadrados, área construída de 20 mil metros quadrados. É um sonho de décadas do Poder Executivo, mas vamos ver o que está acontecendo. Foram feitas aquisições milionárias será que o Executivo vai virar o setor de rendas imobiliárias. Adquirimos uma casa no valor de R$ 4,7 milhões recentemente.

Junior Sousa (MDB): Também me posicionei no último final de semana quando acordei com a notícia e vi que é uma obra de milhões e temos várias outras prioridades a não ser esse centro administrativo. As creches paralisadas que deveriam ser alvo de prioridade e a gente se depara com essa situação. Quero dizer que o Congresso promulgou dia 5 a emenda constitucional 120 que garante o piso salarial aos agentes de saúde. O trabalho do Legislativo é importante para cobrar o Executivo.

Ivson Gomes (Cidadania): Estivemos na última semana fiscalizando o sistema de vídeo monitoramento das escolas do município. Gostaria de parabenizar a secretaria de educação pela iniciativa pois o projeto é maravilhoso e pode gerar uma segurança nunca vista nas escolas. Eu disse pode porque por falta de equipamento o sistema apresenta problema e a prefeitura gastou mais de R$ 1,5 milhão em equipamentos. Isso mostra, mais uma vez, a falta de planejamento.

Rodrigo Braga (PV): Nós temos um problema sério na Avenida Castelo Branco. Quem mora lá sabe que foi fechado o acesso que dava para a Femm na (rua) Felipe Chamom. Passei lá e disse para a população que iria me encontrar com o secretário de obras. Os engenheiros explicaram que é uma via que não haverá mais acessos naquela rua, deixaram claro que é uma distância normal par uma via daquele porte. Haverá acessibilidade para cadeirantes e faixa de pedestre elevada, porém há preocupação séria de se levar o trânsito para dentro do bairro.

Eraldo da Saúde (Patri): Não chegou nada para esta Casa a respeito de vocês (agentes de saúde). Não tem nenhum projeto ainda vindo do Executivo porque temos que regulamentar. É uma lei federal (sobre o piso salarial da categoria) e precisa ser cumprida. O prefeito pode chorar, mas tem de cumprir e nós vamos cobrar. É direito e não depende de ninguém, se depender desse vereador vou continuar lutando porque vocês merecem muito.

Janderson Avelar (MDB): A Comissão de Saúde desta Casa esteve reunida com o prefeito sobre a falta de atendimento pediátrico no PA Belo Vale. Nos foi passado que estava tendo atendimento durante o dia. No meu papel de fiscalizar fui até o PA e vi que os atendimentos ainda não tinham sido regularizados. Liguei para o subsecretário e me acompanhou no PA e se comprometeu a regularizar o atendimento. Fui novamente ao PA e o atendimento voltou ao normal durante o dia. Após as 19h as crianças serão acolhidas e encaminhadas para UPA ou Hospital Municipal.

Pr. Alcides (PP): Estou trabalhando há quase três anos para que o esgotamento sanitário aconteça nas ruas Sônego Guiscem e rua Baldim, no bairro Anchieta. Recentemente votamos aqui um projeto de abertura de crédito junto ao BDMG e no escopo da justificativa estava o esgotamento sanitário do bairro Anchieta. Espero que aconteça e conto com o Executivo para que aconteça através do SAAE. Temos trabalhado e já visitamos a região da rua Equador onde estão aumentando trincas no piso e nas calçadas de imóveis comerciais e residenciais. Houve manifestação da secretaria de Obras que iniciariam recentemente as obras, ainda não aconteceu.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas