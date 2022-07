Além do Auxílio Brasil, Bolsonaro quer antecipar benefício a caminhoneiros e taxistas

Em um dia movimentado (mas sem agenda oficial) do presidente Jair Bolsonaro (PL), o mandatário afirmou que as parcelas de benefícios aprovada na PEC Kamikaze para caminhoneiros e taxistas poderá ser paga já em agosto. O presidente já disse que também quer antecipar o Auxílio Brasil.

Segundo a colunista do UOL Carla Araújo, Bolsonaro usou o Telegram para anunciar nesta segunda (18) que caminhoneiros receberão na primeira quinzena de agosto "Além de antecipar as parcelas do Pix Caminhoneiro, o governo federal também planeja viabilizar dois pagamentos em agosto do voucher aos taxistas", escreveu o presidente.

Já os taxistas, outro grupo beneficiado com a medida eleitoreira, receberá um valor entre R$ 200 a R$ 300. Mas o Ministério da Infraestrutura não sabe como aplicará este benefício, segundo a colunista.

"O voucher caminhoneiro faz parte de uma série de benefícios incluídos na promulgação, nesta última semana, de PEC no Congresso Nacional, que também inclui aumento de R$ 200 no Auxílio Brasil, chegando a R$ 600 mensais, e de R$ 53 no Vale Gás bimestral; voucher aos taxistas com valor mensal de R$ 200 a R$ 300; compensação dos Estados para gratuidade do transporte coletivo de idosos", arremata o presidente no aplicativo de mensagens.

Da redação com UOL