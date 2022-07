Confira a lista de candidatos ao governo de Minas Gerais em 2022

Com o início das convenções na última semana, os partidos começaram a confirmar os nomes de seus candidatos ao governo de Minas Gerais.

Foto: Reprodução/Internet

As siglas têm até o dia 5 de agosto para realizar as convenções, deliberar sobre a formação de coligações e escolher candidatas e candidatos que vão disputar as eleições. O pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto.

O primeiro turno da eleição para presidente, governador, senador, e deputados federais e estaduais está marcado para 2 de outubro de 2022. Eventual segundo turno será no dia 30 do mesmo mês.

Alexandre Kalil (PSD)

Alexandre Kalil disputa o governo de Minas Gerais pela primeira vez.

Ele foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016, quando obteve 52,98% dos votos e derrotou o candidato João Leite no segundo turno. Em 2020, foi reeleito no primeiro turno, com 63,36% dos votos.

A candidatura de Kalil ao governo foi oficializada em convenção partidária do PSD no dia 24 de julho.

Renata Regina (PCB)

Renata Regina é a candidata do PCB ao governo de Minas. Ela é fotógrafa, jornalista e doula. Tem histórico de participação em movimentos de juventude, feminista e populares.

A candidatura de Renata Regina, que disputa o cargo pela primeira vez, foi oficializada no dia 24 de julho.

Romeu Zema (Novo)

O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é candidato à reeleição pelo Novo. Ele disputou o pleito pela primeira vem em 2018, quando venceu com 71,80% dos votos válidos.

Zema nasceu em Araxá, no Triângulo Mineiro, e tem 57 anos. Ele é empresário e formado em Administração de Empresas.

A candidatura de Romeu Zema foi oficializada em convenção partidária do Novo no dia 23 de julho.

Vanessa Portugal (PSTU)

Vanessa Portugal é candidata ao governo do estado pelo PSTU. Ela é professora, militante e sindicalista.

Já disputou eleições para vários cargos no executivo e o legislativo. Nas últimas eleições, Vanessa foi candidata ao Senado.

A candidatura de Vanessa Portugal foi oficializada no dia 21 de julho.

Com g1