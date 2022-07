Eleições 2022: veja quem são os candidatos ao Senado por MG

As convenções partidárias começaram a definir os candidatos a senador da República por Minas Gerais nas próximas eleições, em outubro deste ano.

Fachada do Congresso Nacional, a sede das duas Casas do Poder Legislativo brasileiro — Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Os partidos têm até 5 de agosto para definir seus candidatos. Dez dias após esse prazo, os nomes são registrados na Justiça Eleitoral.

Confira a lista, em ordem alfabética, dos candidatos de Minas Gerais para o Senado Federal:

Alexandre Silveira (PSD)

Alexandre Silveira é o candidato do PSD em Minas Gerais ao Senado. Nas eleições de 2014, foi eleito primeiro suplente do senador Antonio Anastasia, que deixou o cargo em fevereiro deste ano para ocupar a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Naquele mês, Alexandre Silveira tomou posse como senador.

Ele nasceu em Belo Horizonte e é formado em Direito. Já exerceu dois mandatos de deputado federal.

Dirlene Marques (PSTU)

Dirlene Marques é economista e mestre em ciência política e professora aposentada da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ela nasceu em Quartel Geral, no Centro-Oeste de Minas Gerais. É feminista e tem atuação política voltada para movimentos sociais.

Em 2018, Dirlene Marques foi candidata ao governo de Minas Gerais pelo Psol. Neste ano, disputa uma vaga no Senado pelo PSTU.

Irani Gomes (PRTB)

Irani Gomes é o candidato do PRTB ao Senado por Minas Gerais.

Ele é presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais (Sindtanque-MG) e vem representando a categoria na busca pela redução do preço do diesel e outras reivindicações.

Pastor Altamiro Alves (PTB)

Candidato ao Senado por Minas Gerais pelo PTB, Altamiro Alves é pastor há 43 anos e fundou a igreja Despertar da Fé em 2002.

Com g1