Prefeito Duílio de Castro e Marcelo Cooperseltta se reúnem com pré-candidato ao Senado

"Ouvir para construir". Com este propósito o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, e seu pré-candidato a deputado estadual, Marcelo Cooperseltta, se reuniram nesta quarta-feira, 27, com o deputado federal e pré-candidato a senador Marcelo Aro, em Belo Horizonte. Na oportunidade, Duílio e Marcelo levaram várias demandas e reivindicações de Sete Lagoas e região ao parlamentar.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas



Na ocasião, o prefeito Duílio de Castro deixou claro que os interesses da cidade sempre irão se sobrepor aos interesses políticos. "Eu tenho dito que nossa cidade precisa de um representante na Assembleia que seja aliado do prefeito. Por isso a eleição de Marcelo Cooperseltta é tão importante para nossa região. E termos um senador que lute por Sete Lagoas é essencial para o nosso desenvolvimento", afirmou.



Para Marcelo Cooperseltta, Sete Lagoas e região só têm a se beneficiar em ter políticos verdadeiramente alinhados por interesses comuns de desenvolvimento. "Vejo essas características tanto no prefeito Duílio de Castro quanto no deputado Marcelo Aro, que tem total condições de nos representar no Senado. É como sempre reafirmamos em nossas mensagens: juntos podemos", completou o pré-candidato.

Com Prefeitura de Sete Lagoas