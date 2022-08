Assuntos distintos e de grande relevância ganharam espaço no plenário do Legislativo ao longo da semana

Violência contra a mulher dentro da campanha Agosto Lilás, programa municipal “Zera Filas” na área da saúde e divulgação do trabalho desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-MG). Esses três assuntos tiveram atenção especial dos vereadores ao longo desta semana no Plenário do Legislativo em reuniões especiais.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Quem abriu os trabalhos foi a vereadora Carol Canabrava (Avante), na segunda-feira (01) com Audiência Pública para conscientizar sobre a violência contra a mulher. A campanha Agosto Lilás foi instituída por lei para enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. O objetivo é intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha.

Mulheres de diversas áreas de atuação expuseram pontos de vista sobre o tema e acrescentaram sobre quais são as melhores formas de combates e conscientizar sobre a violência doméstica. Carol Canabrava acredita que homens e mulheres, juntos, devem trabalhar “para que nossa luta tenha resultado e para que ações sejam feitas”.

O programa Zera Filas divulgado pela prefeitura como uma esperança para diminuir e acabar com a fila de espera por exames e cirurgias na rede municipal foi abordado por Janderson Avelar (MDB). O secretário municipal de Saúde, Marcelo Fernandes, foi um dos que participou de Audiência Pública, na quarta-feira (03).

Diante da relevância da pasta para a cidade os debates extrapolaram o tema. Os técnicos da secretaria municipal de Saúde ouviram relatos de usuários que expuseram situações vividas nas unidades de saúde do município para que os gestores possam sempre buscar melhorias nos processos. A vereadora Heloísa Frois (Cidadania) ouviu atentamente todos os relatos e vai contribuir na busca por soluções.

Encerrando a concorrida agenda da semana a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater–MG) apresentou o relatório de atividades de 2021. Eraldo da Saúde (Patri) foi quem requereu e conduziu a Reunião Especial que aconteceu na quinta-feira (04).

O Extensionista, Frank Martins, foi quem apresentou as informações para os vereadores. O técnico afirmou que “o agricultou familiar e o agricultor urbano estão entre nosso público alvo. Pela constituição precisam receber atendimento gratuitamente. No meio urbano ou rural o atendimento está chegando”, celebrou.

Os vereadores Caio Valace (Podemos) Pr. Alcides (PP) e Roney do Aproximar (União Brasil) prestigiaram a sessão e endossaram a importância da empresa para a região. A apresentação do documento, para Caio Valace “é como tirar do anonimato ações importantes para a cidade”.

Com Câmara de Sete Lagoas