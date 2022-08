Pauta sobre saúde e que defende mulheres na política ganharam destaque durante Reunião Ordinária

Apesar de extensa, 20 itens, a pauta da Reunião Ordinária desta terça-feira (16), no Legislativo, foi votada e aprovada com tranquilidade. Algumas iniciativas dos parlamentares foram enaltecidas pelos colegas diante da importância ou tamanho do alcance para a sociedade. Durante a sessão Janderson Avelar (MDB) entregou Moções a atletas de handebol que conquistaram resultados expressivos para a cidade recentemente.

Na pauta o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 114/2022 da vereadora Heloísa Frois (Cidadania) foi bastante destacado. O texto “institui o dia de enfrentamento à violência política contra as mulheres no município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Outra proposta que ganhou repercussão por parte dos vereadores foi o PLO 198/2022 de Gilson Liboreiro (SD). O objetivo é instituir a “semana municipal de apoio as mulheres vítimas do câncer de mama no município de Sete Lagoas”. Na sequência seguem os destaques dos legisladores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Fazer um convite a todos que atuam na área da segurança pública porque no dia 21 de agosto a Igreja Universal vai fazer um evento em alusão ao Dia do Soldado. Será feita a consagração aos heróis da segurança. O evento vai acontecer em todas as igrejas do Brasil e aqui na cidade será na catedral na avenida Mucio José Reis. Parabenizar a secretaria de esportes pela festa de lançamento da Copa do Futuro. A competição vai abrilhantar o calendário do município.

Roney do Aproximar (União Brasil): Quero falar para a população do Quintas das Varginhas e parabenizar a todos. Agradecer ao Fabrício Nascimento da Codesel que fez um ótimo trabalho de limpeza lá. Parabéns a população do Quintas das Varginhas. Requeri no mês de janeiro solicitando medidas para que seja feita a captação de águas pluviais em toda extensão da Avenida Dalton. Peço que a avenida seja um dos pontos principais para que seja feita aquela obra.

Ismael Soares (PSD): Falar que o pessoal continua fazendo o levantamento técnico onde vão dar o título dos terrenos para as famílias no Barreiro. A regularização fundiária está lá e fazendo um grande trabalho, está na ativa. Em breve vamos avançar com esse trabalho para outras regiões. Os fiscais estão no local e pedir que a população atenda. Sabemos que a escritura é cara e não podemos perder a oportunidade que a prefeitura está oferecendo.

João Evangelista (PSDB): A parit do dia 21 de agosto comemora-se a semana das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. É uma oportunidade que temos para que este segmento possa ir as ruas continuar a cobrar e mostrar para a população e com as escolas sobre as formas de lidarem com a população deficiente. Estamos indo nas escolas falar para esse público e compartilhar nossa experiência para esses pequenos.

Sílvia Regina (PSC): Falar do Agosto Lilás porque a secretaria de Assistência Social vai fazer um trabalho nas escolas nos dias 17, 24 e 29 para que desde já comecem a conscientizar nossas meninas de que mulher não tem que apanhar. Mulher não tem que ter uma fala específica ou diferente para ela. Porque lugar de mulher é onde ela quiser.

Gilson Liboreiro (SD): Temos que defender a enfermagem todos os dias. A enfermagem é essencial ao sistema de saúde e depois de muitos anos de uma luta incansável a categoria conseguiu estabelecer um piso salarial, são R$ 4.750 para enfermeiro, 70% do valor para técnicos. De 60% a 80% de todas as ações da saúde básica é feita pelos profissionais da enfermagem. No Brasil esse número sobre para 90% do trabalho que é desenvolvido pelos profissionais de enfermagem em todo o Brasil. Nada mais justo do que ter um piso que representa pouco mais de quatro salários mínimos.

Ivson Gomes (Cidadania): Temos em MG a melhor Polícia Militar (PM) do Brasil e as melhores Guardas Civis do Brasil. Quero alertar o tanto que é prejudicial para a cidade o excesso de indicações políticas na prefeitura. Muitas vezes de pessoas que não tem competência. Na secretaria de trânsito, que é a detentora da pasta onde está a Guarda Civil, recebemos graves denúncias de falta de condições para os guardas e sabemos da relevância do trabalha da GCM. Tudo isso por falta de comando administrativo. Já não bastasse a falta de um plano de carreira agora são graves denúncias.

Caio Valace (Podemos): É para comunicar que participamos dos dias de 11 a 13 do 9° encontro das cidades históricas e turísticas e patrimônio cultural. Encontro muito rico do ponto de vista do seu conteúdo e experiências onde pudemos ver implementadas várias ações. Ao mesmo tempo a gente pode fazer um paralelo entre onde estamos e até onde a política de cultura já alcançou patamares grandes. Sete Lagoas tem seus atrativos, importantes, mas existem algumas questões que precisam ser trabalhadas.

Júnior Sousa (PSD): Com relação a essa nova informação da redução do preço da gasolina, foram R$ 0,18 centavos a menos e isso impacta diretamente com quem trabalha no transporte. Vou citar motoboys, motoristas que vão tirar um dinheiro a mais. Como cidadão a gente precisa fiscalizar esses postos para que o cidadão possa receber esse benefício. Convocar o Legislativo para que em conjunto possamos solicitar que o prefeito possa rever a situação das férias dos profissionais da saúde que foram cortadas. Foram chamados de heróis na pandemia e agora tiveram as férias cortadas.

Pr. Alcides (PP): Tivemos a honra de participar de um evento que nos orgulha até porque temos aqui na nossa cidade uma extensão da companhia Cedro Cachoeira que vem atravessando os séculos com toda pujança de uma empresa que traz um grande benefício para a cidade na geração de empregos. Parabéns a Cedro Cachoeira. Em 2021 fizemos um Requerimento para revitalização da Lagoa Paulino, depois fizemos uma Audiência Pública com o mesmo tema. E agora parabenizar o Executivo porque ficou linda a fonte luminosa.

