Eleições 2022: apenas 11 dos 77 deputados estaduais de MG não vão tentar a reeleição

Dos 77 atuais deputados estaduais de Minas Gerais, apenas 66 irão tentar a reeleição. Do restante, quatro irão se candidatar a deputado federal, um irá concorrer como vice-governador, um tentará o cargo de senador e outro a suplente, e quatro não vão concorrer a nenhum cargo público.

Foto: Reprodução/Internet

Dentre os deputados que não tentarão a reeleição, está o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PSD). O político oficializou, no início de julho, a candidatura ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG). A candidatura de Agostinho Patrus ainda aguarda um parecer em comissão especial e deve ser votada no Plenário.

A deputada Celise Laviola (Cidadania) também não irá concorrer ao cargo para poder apoiar a candidatura de seu filho, Zé Laviola (Novo). Léo Portela (PL) também desistiu da reeleição a fim de se mudar para fora do país, e deve apoiar a candidatura da irmã, Alê Portela (PL). Da mesma forma, o deputado Sávio Souza Cruz (MDB) não tentará a reeleição para apoiar outros candidatos.

Outras candidaturas

Sete deputados estaduais não tentarão a reeleição para concorrerem a outros cargos públicos. Entre eles, está o deputado André Quintão (PT), que concorre a vaga de vice-governador na chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD).

O deputado Cleitinho Azevedo (PSC) tentará uma vaga no Senado, e Virgílio Guimarães (PT) é o primeiro suplente na chapa de candidatura de Alexandre Silveira (PSD), que tenta reeleição no Senado Federal.

Os parlamentares Bráulio Braz (PTB), Glaycon Franco (PV), Guilherme da Cunha (Novo) e Rosângela Reis (PL) tentarão se eleger como deputados federais.

Confira abaixo a lista de deputados estaduais candidatos à reeleição:

Alencar da Silveira Júnior- PDT

Ana Paula Siqueira - Rede

Andreia de Jesus - PT

Antonio Carlos Arantes - PL

Arlen Santiago - Avante

Arnaldo Silva - União

Bartô - PL

Beatriz Cerqueira - PT

Bernardo Mucida - PSB

Betão - PT

Betinho Pinto Coelho - PV

Bosco - Cidadania

Bruno Engler - PL

Carlos Henrique - Republicanos

Carlos Pimenta - PDT

Cássio Soares - PSD

Celinho Sintrocel - PCdoB

Charles Santos - Republicanos

Coronel Henrique - PL

Coronel Sandro - PL

Cristiano Silveira - PT

Dalmo Ribeiro Silva - PSDB

Delegada Sheila - PL

Delegado Heli Grilo - União

Doorgal Andrada - Patriota

Douglas Melo - PSD

Doutor Jean Freire - PT

Doutor Paulo - Patriota

Doutor Wilson Batista - PSD

Duarte Bechir - PSD

Elismar Prado - Pros

Fábio Avelar de Oliveira - Avante

Fernando Pacheco - PV

Gil Pereira - PSD

Gustavo Mitre - PSB

Gustavo Santana - PL

Gustavo Valadares - PMN

Hely Tarqüínio - PV

Inácio Franco - PV

Ione Pinheiro - União

João Leite - PSDB

João Magalhães - MDB

João Vitor Xavier - Cidadania

Laura Serrano - Novo

Leandro Genaro - PSD

Leninha - PT

Leonídio Bouças - PSDB

Mário Henrique Caixa - PV

Marquinho Lemos - PT

Mauro Tramonte - Republicanos

Neilando Pimenta - PSB

Noraldino Júnior - PSC

Osvaldo Lopes - PSD

Professor Cleiton - PV

Professor Irineu - Patriota

Professor Wendel Mesquita - Solidariedade

Rafael Martins - PSD

Raul Belém - Cidadania

Roberto Andrade - Patriota

Sargento Rodrigues - PL

Tadeu Martins Leite - MDB

Thiago Cota - PDT

Tito Torres - PSD

Ulysses Gomes - PT

Zé Guilherme - PP

Zé Reis - Podemos

Com Itatiaia