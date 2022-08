Pauta da Reunião Ordinária da semana tem 14 itens para serem votados pelos vereadores

Conta com cinco Projetos de Lei Ordinária (PLO), um Projeto de Resolução (PRE) e oito Anteprojetos de Lei Ordinária (APL), todos de autoria dos vereadores, a pauta da Reunião Ordinária marcada para esta terça-feira (23). A sessão acontece às 9h, no Plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo pela TV e Rádio Câmara.

Todos os PLOs serão apreciados em segundo turno de votação. Um deles é o 72/2022, de João Evangelista (PSDB). O texto “dispõe sobre a instituição do programa “Tem Saída” no município de Sete Lagoas”. O PLO 198/2022 é de Gilson Liboreiro (SD) e “dispõe sobre a instituição da semana municipal de apoio as mulheres vítimas do câncer de mama no município de Sete Lagoas”.

Na pauta dos APLs, todos com votação em turno único, o 365/2022 é da vereadora Marli de Luquinha (MDB). A proposta “dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de calçadas no município de Sete Lagoas”. José de Deus (REP) assina o APL 302 que “dispõe sobre a afixação de cartaz, em local visível ao público, com a seguinte expressão "respeite os idosos e seus direitos", nos locais que especifica”.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas