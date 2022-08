Parlamento Jovem está de volta com a participação de escolas das redes pública e privada

Começa, nesta quarta-feira (24), mais um mandato do Parlamento Jovem (PJ) de Sete Lagoas. Alguns objetivos do projeto são conscientizar, inserir, interagir, além de colocar jovens de 15 a 17 anos como ferramentas de transformação da cidade em que vivem. A Sessão Solene tem início previsto para 19h e, depois de empossados, os “parlamentares” vão eleger a Mesa Diretora do PJ 2022/2023.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

Alunos de escolas públicas e particulares de Sete Lagoas vão desenvolver o trabalho de vereadores pelos próximos 12 meses. Na prática, o Parlamento Jovem vai proporcionar situações em que os alunos, representando as figuras dos vereadores, apresentem propostas para solucionar importantes questões da cidade ou de grupos sociais.

As inscrições foram abertas no site da Câmara para as instituições educacionais participarem. Alunos regularmente matriculados nas escolas do município, que estejam cursando o ensino médio, puderam se candidatar para compor a Câmara.

Os “vereadores” do PJ foram eleitos nas próprias escolas a partir de agora vão participar, como parlamentares, das sessões, uma vez por mês, que vão acontecer no Plenário da Câmara Municipal. Os projetos apresentados e que forem aprovados serão encaminhados para a Mesa Diretora com a possiblidade real de se transforem em leis municipais, como já aconteceu em legislaturas passadas.

Nesta edição compõem a Câmara do PJ alunos das seguintes escolas: Colégio Alpha, Colégio Anglo, Colégio Batista Mineiro, Colégio Caetano, Colégio Franciscano Regina Pacis, Colégio Santa Maria Minas, SESI, E.E. Dr. Avelar, E.E. Edite Furst, E.E. Maurílio de Jesus Peixoto, E.E. Modestino Andrade Sobrinho, E.E. Prefeito Zico Paiva, E.E. Professora Elza Moreira Lopes, E.E. Professor João Fernandino Júnior, E.E. Sinhá Andrade e Instituto Alice Maciel.

