Eleições 2022: pesquisa Ipec aponta Lula com 50% dos votos válidos

A pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a presidência da República, divulgada nessa segunda-feira (29), aponta o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos. O petista dispara na frente de Jair Bolsonaro (PL), que alcançou 37%. Somando ainda com os demais candidatos, há chance de vitória de Lula no primeiro turno.

Foto: Hélvio Romero/Estadão Conteúdo

Ciro Gomes (PDT) aparece na pesquisa com 8%, e Simone Tebet (MDB), com 3%. Felipe d'Avila alcançou 1%. Os demais candidatos não pontuaram no levantamento.

Somando o percentual dos outros quatro candidatos seguidos de Lula e considerando ainda a margem de erro, ele teria três pontos de vantagem. Ou seja, as eleições podem ser definidas em 2 de outubro, descartando um segundo turno. Considerando a pesquisa estimulada, o Ipec apontou que Lula aparece com 44% das intenções de voto, e Bolsonaro chegou a 32%.



Ciro Gomes (PDT) vem logo a seguir na disputa, ao obter 7% das intenções de voto. Para 3% dos eleitores, a senadora Simone Tebet (MDB) é a mais preparada nas eleições. Felipe d'Avila alcançou 1%.



Os demais candidatos não pontuaram. São eles: Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (PROS), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União Brasil).



Na última edição da pesquisa do Ipec, divulgada há duas semanas, Lula aparecia na liderança, com os mesmos 44% das intenções de votos, contra 32% de Bolsonaro.



A pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre 26 e 28 de agosto em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01979/2022.

Com Estado de Minas