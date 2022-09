Mostrando serviço; vereadores jovens iniciam legislatura apresentando projetos e agradecendo oportunidade

Além de agradecer pela oportunidade, os vereadores jovens, se familiarizando com o novo ambiente, iniciaram a Legislatura 2022/2023 com muito trabalho. A primeira Reunião Ordinária do Parlamento Jovem (PJ) aconteceu nessa quarta-feira (31) e vários temas relevantes para a cidade foram discutidos

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

Tapa buraco, faixa de pedestres e substituição de lâmpadas foram alguns dos Pedidos de Providências apresentados. Na pauta de Anteprojetos de Lei (APL) uma “Campanha de conscientização de reciclagem nas escolas” e um texto que cria o “dia municipal da proteção à saúde mental dos estudantes nas escolas do município” foram apresentados. Todos os textos foram aprovados.

Na Comunicação os estudantes e, agora, legisladores fizeram questão de agradecer aos envolvidos pela oportunidade. O primeiro a se manifestar foi Douglas Félix. “Nada melhor que um pensamento jovem e queremos mudar nossa cidade. Muita gente não repara, mas nossa cidade é linda é merece muito mais do que tem”, disse.

A vereadora Emanuele Aguiar agradeceu a “todos e a minha escola por ter dado essa confiança de representar. Vamos provar que temos condição de estar na política”. Víctor Gabriel também aproveitou o espaço. “Agradeço a todos que confiaram em mim. É muito importante representar os jovens. Podemos mudar a realidade que vivemos”.

A iniciativa do Legislativo com o PJ também foi destacada. Eduarda Medeiros afirmou que “é muito importante para que os jovens tenham oportunidade na política porque somos o futuro que está batendo na porta. Pretendo exercer bem esse papel”.

Justificando a eleição nas escolas os vereadores mostraram consciência. Lucas Pereira garante que “estamos aqui para fazer a diferença, tendo recebido voz para falar aqui estamos para cumprir essa tarefa com excelência”. E Ketley Pimentel destacou a “oportunidade para expressar tudo o que temos que falar. Não seremos só mais um jovem, seremos jovens diferente e estamos aqui por um Brasil melhor e para melhorar nossa cidade”.

Todos os textos aprovados pelo PJ terão a mesma tramitação dos projetos dos vereadores com avaliação pela Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) da Câmara. Os que tiverem parecer favorável poderão ser votados pelos vereadores tendo autoria da Mesa Diretora. As Reuniões Ordinárias do PJ serão sempre na última quarta-feira de cada mês.

Com Câmara de Sete Lagoas