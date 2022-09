Estatística assustadora força Audiência Pública a encaminhar ações preventivas contra suicídio o ano todo

Estimativas apontam que uma vida é perdida por suicídio a cada 45 segundos em todo o mundo. E especialistas entendem que 90% dos casos poderiam ser evitados. Aqui em Sete Lagoas entre 2018 e 2022 foram 81 casos. Os dados realçam a importância do debate sobre o tema que é o objetivo da campanha Setembro Amarelo que foi aberta nessa quinta-feira (01), na Câmara.

A Audiência Pública foi promovida pela vereadora Heloísa Frois (Cidadania) e recebeu, entre os especialistas, o médico psiquiatra e presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina (APAL), Antônio Geraldo da Silva. Ele relata que o suicídio é “a maior causa de morte evitável do mundo”.

O psiquiatra também acredita que os números são muito maiores dos que são relatados por conta da subnotificação. Outro ponto que assusta sobre o suicídio é que tira a vida de muitos jovens. “É a quarta maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Na idade mais produtiva da vida”, lamenta.

As estatísticas também mostram que as mulheres tentam mais, mas suicidam menos do que os homens que usam meios mais letais. Intervenções psicoterapêuticas, observação aos jovens que usam sempre roupas compridas e estar aberto para ouvir as pessoas são algumas formas que contribuir com a prevenção.

Psicóloga e mestre em ciências da religião, a professora Débora Meireles refletiu sobre as várias causas do suicídio e apontou por onde deve passar a prevenção. “É necessário que tenham programas e políticas públicas para acolher essas pessoas. Quem fala, faz. É mito a conversa de que quem fala não faz”, aponta.

As ações sobre o assunto no município foram apresentadas pelo subsecretário de saúde, Alber Alípio, e pela coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Izabela Oliveira. Uma das iniciativas é promover “uma escuta ativa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos enfermeiros”.

Ainda de acordo com os técnicos, a saúde mental está muito bem representada pelas equipes complementares. “Temos habilitados leitos que recebem pacientes da saúde mental da cidade e outros oito municípios”, completa Izabela que tem consciência de que “temos muito o que fazer ainda”.

Como encaminhamentos Heloísa Frois listou que vai: verificar as formas e a legislação de prevenção; pensar em fóruns e parcerias de apoio psicológico para estender o atendimento; sugerir ao PJ que faça um PLO na linguagem dos jovens para uma campanha de prevenção; e propor ações efetivas durante todo ano junto com a Comissão de Saúde, além de reativar o CVV na cidade.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas