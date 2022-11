Vereadores vão encontrar pautar extensa para Reunião Ordinária desta semana, no Legislativo

Ao todo são 27 itens que foram colocados para votação durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (08). Desse total seis tem autoria do chefe do Poder Legislativo, os demais são dos vereadores. Os veículos de comunicação da Câmara transmitem a sessão a partir das 9h.

Um dos textos do Executivo é o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 226/2022. A proposta “dispõe sobre viagem a serviço e concessão de diária no âmbito da administração pública direta e indireta do poder executivo municipal e dá outras providências”.

Por parte dos vereadores Janderson Avelar (MDB) assina o PLO 405/2022 que “dispõe sobre a semana municipal de celebração de folias de reis e pastorinhas no município de Sete Lagoas, e dá outras providências”. E Ivan Luiz (Patri) assina o PLO 387/2022 que “institui o dia municipal dos grupos de jovens cristãos em Sete Lagoas, e dá outras providências”.

Na pauta de Anteprojetos de Lei (APL) o 268/2022 é de Gilson Liboreiro (SD). A ideia é instituir a “semana da saúde da mulher servidora municipal” do município de Sete Lagoas, e dá outras providências”. E Marli de Luquinha (MDB) vai ter votado o APL 31/2022 que “dispõe sobre a criação do programa padaria escola no âmbito do município de Sete Lagoas”.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas