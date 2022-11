Poder Executivo presta contas do 2º quadrimestre do ano aos vereadores, em Audiência Pública

A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e de Tomada de Contas se organiza para receber técnicos do Executivo que vão apresentar as contas do período referente ao 2° quadrimestre. O vereador Rodrigo Braga (PV), presidente da CFFOTC, vai comandar os trabalhos que acontecem durante todo o expediente da segunda-feira (21) e na tarde de terça-feira (22). Entidades da sociedade civil, autoridades, cidadãos e demais interessados estão convidados. O Edital da sessão pode ser acessado aqui.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

No primeiro dia de trabalho serão apresentadas as informações das secretarias: Fazenda, Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social; Educação, Esportes e Cultura; Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante; Serviço Autônomo de Água e Esgoto; Obras, Segurança, Trânsito e Transporte; Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo; Assistência Social e Direitos Humanos.

Na terça-feira (22), a partir das 14h, técnicos da secretaria municipal de Saúde assumem o Plenário para apresentarem as informações de investimentos no período aos vereadores e população. As inscrições de interessados em se manifestar poderão ser feitas na Secretaria Executiva da Câmara.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas