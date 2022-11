Em dois anos, Legislativo repatria, de forma inédita, cerca R$ 15 milhões aos cofres públicos

A gestão da atual Mesa Diretora da Câmara Municipal vai ficar marcada na história política da cidade pela maior devolução de recursos já feita ao Executivo. Até o fim do ano serão aproximadamente R$ 15 milhões devolvidos em dois anos. A gestão capitaneada por Pr. Alcides (PP) conta ainda com Ismael Soares (PSD) e Sílvia Regina (PSC) como 1° e 2° secretários, Gilson Liboreiro (SD) e João Evangelista (PSDB), 1° e 2° vice-presidentes.

Foto: Reprodução/Internet

Na última semana, quinta-feira (17), o presidente Pr. Alcides (PP), em companhia de outros vereadores, entregou um cheque de R$ 7 milhões ao prefeito Duílio de Castro. Em 2021 mais de R$ 5 milhões também foram economizados e restituídos ao fim do exercício.

O valor foi repassado em reunião no gabinete do Chefe do Poder Executivo. E, mais uma vez preocupado com pessoas, o Legislativo sugeriu que o montante fosse direcionado ao pagamento de acertos rescisórios em atraso. “É um pedido de vários vereadores e sugerimos ao prefeito que avalie com carinho a possibilidade de usar o recurso para os acertos”, reforçou Pr. Alcides.

Duílio atendeu a recomendação e garantiu que vai reunir esforços junto com o tesouro do município para acertar com ex-servidores. “Essa devolução mostra como a Câmara tem uma gestão séria e comprometida com as dificuldades do Executivo”, reconheceu o prefeito.

A devolução é oriunda de resíduos do duodécimo repassado pela Prefeitura e, segundo o presidente do Legislativo, foram economizados devido a uma gestão profissional, técnica e responsável das contas. “O mais importante é que a economia não impactou no trabalho dos vereadores que vem legislando com muita responsabilidade e resultado para a população”, definiu o presidente Pr. Alcides.

Também participaram da entrega do cheque Eraldo da Saúde (Patri), João Evangelista (PSDB), Ismael Soares (PSD), Caio Valace (Patri) e Roney do Aproximar (União Brasil). Até o fim de dezembro uma nova devolução vai acontecer quando a Câmara encerra o exercício financeiro de 2022 para que uma nova Mesa assuma a gestão.

