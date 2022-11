Celeridade marca votação de projetos em mais uma Reunião Ordinária

Mesmo extensa, a pauta da Reunião Ordinária desta terça-feira (22) foi vencida com tranquilidade e agilidade pelos vereadores. Dos 26 itens colocados para votação, oito saíram por pedido de vistas ou falta dos propositores. Justificaram ausência Sílvia Regina (PSC) e Gilson Liboreiro (SD). Eraldo da Saúde (Patri) não participou porque testou positivo para Covid.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O Projeto de Lei Ordinária (PLO) 471 de 2021, de Ivan Luiz (Patri) não foi votado por pedido de vistas feito pela vereadora Heloísa Frois (Cidadania). Outros sete textos, seis de Gilson e um de Sílvia Regina, foram retirados. Também passaram uma Moção, 50 Requerimentos e 48 Pedidos de Providências.

A pauta completa que foi votada pode ser acessada pelo link que segue. Abaixo seguem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Parabenizar todos os envolvidos na Copa do Futuro que teve o encerramento na Arena do Jacaré, no último final de semana. A satisfação em ver a alegria dos nossos jovens é gratificante. Por isso precisamos continuar trabalhando pelos nossos jovens. Foi realizada mais uma ação no bairro Jardim dos Pequis com o fornecimento de diversos serviços. Parabéns a todos os voluntários.

Janderson Avelar (MDB): No último domingo aconteceu a final da 17ª Copa do Futuro na Arena do Jacaré, o evento foi um sucesso com a participação efetiva da população que compareceu. Parabenizo os pais, mães e irmãos que viram que o esporte tira criança da rua, salva vidas. Parabéns a todos familiares dos participantes. Nosso agradecimento ao subsecretário de Esporte, Fabrício Fonseca, que vem desempenhando um ótimo trabalho.

Caio Valace (Podemos): Comemoro um avanço muito importante na questão sócio ambiental da nossa cidade. Comemoro o acatamento do nosso Requerimento que foi aprovado por unanimidade nesta Casa. Esse Requerimento diz que os resíduos sólidos serão destinados para associações ou cooperativas de material reciclável. Esse Requerimento determina que toda empresa que for se instalar na cidade estará condicionada a pegar os resíduos e destinar para associações.

Pr. Alcides (PP): Uma das classes que mais eleva o bem-estar da nossa alma, do nosso espírito é a dos músicos. Falo do músico porque dia 22 de novembro é comemorado o dia do músico. A data é um referencial a todos que se dedicam a essa nobre arte. A música acompanha o ser humano desde os seus primórdios. Faz parte da vida de todos os grupos étnicos. Quero parabenizar a todos que estão ligados a música.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas