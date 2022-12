Câmara se movimenta para atender expectativas de Guardas Municipais com texto do Executivo

Atentos à proposta do Executivo, agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) encheram o Plenário do Legislativo durante a Reunião Ordinária desta terça-feira (29). O debate gira em torno do Substitutivo 01 ao Projeto de Lei Ordinária (PLO) 88/2022.

A proposta altera a lei nº 6.990, de 29 de junho de 2004, que “institui a Retribuição Variável de Desempenho Fiscal – 'REVADEF' - dos fiscais lotados no departamento de licenciamento de obras da secretaria municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, no departamento de vigilância sanitária da secretaria municipal de Saúde, secretaria municipal de Agricultura e Meio Ambiente, secretaria municipal de Transportes da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas”.

Um representante dos profissionais, com anuência do Parlamento, ocupou a tribuna para se posicionar. Rafael Tadeu afirma que toda argumentação “foi ignorada pela Procuradoria”. O texto já foi pauta vereadores e “houve alterações periféricas que não tem relevância para a carreira”, continuou.

O que mais preocupa os agentes, de acordo com o representante, é que “todos os pontos que prejudicavam a categoria foram mantidos. A persistir esse quadro será feita a correção anual apenas por um Projeto de Lei. Todos os anos teremos que solicitar ao prefeito, de pires na mão, a inserção da correção em Projeto de Lei. Isso vai tornar a GCM um instrumento político”, alerta.

Atentos ao imbróglio os vereadores agiram rápido e Ivan Luiz (Patri) pediu vistas ao texto. O presidente da Câmara, Pr. Alcides (PP) pediu agilidade na análise “para que não procrastinemos e possamos votar em breve”. Ivson Gomes (Cidadania) falou em “corrigir um erro com a GCM”.

A vereadora Heloísa Frois (Cidadania) também defende a incorporação de benefícios ao salário. Ela pediu atenção porque “todos profissionais da saúde também, quando aposentarem, vão receber apenas o salário porque as gratificações não entram”, pontuou.

Sobre o assunto, Junior Sousa (MDB) reafirmou seu compromisso em votar favorável aos agentes. “É importante revisar este projeto, mas é necessário reestruturar o plano de cargos e salários. Perdemos muito tempo com um projeto que não vai beneficiar ninguém. Se depender de gratificação não vai beneficiar ninguém”, se posicionou.

Os itens cinco e seis foram retirados por vistas de Ivson e Ivan, já o item 17 foi retirado ela ausência da autora. O PLO 384/2022 foi incluído e aprovado. Requerimento 3918/2022, de Ivson, foi reprovado por 10 votos contrários e 04 a favor. Os demais itens foram aprovados. Em sessão Reunião Extraordinária foram aprovados os textos: PLC 07/2022, PLO 384/2022 e PLO 343/2022. A pauta votada pode ser acessada pelo link que segue. Na sequência tem os destaques dos parlamentares durante a comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Tratar de quebra mola instalado pela secretaria de Trânsito na avenida Norte Sul próximo ao bairro Iraque. Era demanda antiga dos moradores que sofriam com trânsito pesado de caminhões e carros em alta velocidade. Os moradores pediram o auxílio deste vereador e junto com equipe de trânsito fomos ao local para o estudo de viabilidade. Dias depois foi instalado e ainda precisa ser feita a sinalização da pista.

Roney do Aproximar (União Brasil): Temos que olhar primeiro o funcionário público e não a administração, merecem nossa atenção e nosso respeito. Parabenizar o Executivo e a área de iluminação pública que atendeu nosso pedido para iluminação da praça do CDI. Os trabalhos começaram no último sábado e será mais um problema solucionado. Parabenizar o Robson presidente do SAAE porque, às vezes, leva muitas críticas, mas é bom de serviço.

Carol Canabrava (Avante): Quero deixar registrada a importância desse projeto que saiu da pauta porque jamais podemos votar um projeto em que o principal objetivo seria atender aos profissionais e que venha a prejudicar cada um de vocês. Deixamos nosso compromisso para a análise e alterações para que possamos votar o real objetivo que é o de melhoria para a classe.

Ismael Soares (PSD): Hoje temos um prefeito que tem valorizado o funcionário público e o direito de vocês precisa ser respeitado. Precisamos analisar esses projetos e que sejam discutidos o mais rápido possível nas comissões para resolvermos o quanto antes. Os funcionários, desde a limpeza até o alto escalão, precisam do nosso reconhecimento. Somos funcionários públicos como vocês.

Gilson Liboreiro (SD): Queria dizer que temos esse compromisso de analisar cada projeto de forma a atender a reivindicação do servidor. Essa retirada de pauta foi muito importante para que possamos avançar em conversações e achar uma solução que seja ideal. Isso tem até a manifestação do Ministério Público. Outro projeto importante hoje é o que cria a corregedoria e ouvidoria da Guarda Civil Municipal.

Ivan Luiz (Patri): Quero destacar que a iluminação de natal da cidade está despontando. Sete Lagoas está em destaque nacional em razão da iluminação natalina. As praças do CAT, da feirinha e da Prefeitura estão despontando, são inúmeros turistas que estão desfrutando da iluminação natalina da cidade.

Caio Valace (Podemos): A delonga em resolver determinados assuntos que são remetidos para esta Casa que são da mais alta relevância me trazem aqui. Como presidente da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) chamei uma Audiência Pública para debater a questão do REVADEF e não avançou. O projeto sobre a Guarda Civil está retido na Comissão no aguardo de uma reunião com a procuradoria do Executivo.

Sílvia Regina (PSC): Hoje é um dos melhores dias do meu mandato. Essas ruas (26 leu o nome de todas) são as ruas que serão calçadas no Cidade de Deus. São Requerimentos da vereadora Sílvia Regina e quem me conhece sabe, há anos, do meu carinho e empenho para essa realização. Batalhei muito para isso acontecer, por olhar pela Cidade de Deus. Gerou ciúmes na minha comunidade, por que a Sílvia olha tanto pela Cidade de Deus? Porque lá era necessário. Todos esses pedidos são da vereadora, meu coração está em festa.

Janderson Avelar (MDB): Como uma das comemorações do mês da consciência negra tivemos a colocação da placa de identificação da Praça dos Orixás. Pedido nosso através do Requerimento 2065 de 2022. O nobre colega Caio Valace esteve na inauguração. Sigo firme e junto buscando sempre igualdade para todas as classes. Conforme denúncia e reclamações recebidas o bisturi do CEAE encontra-se estragado impedindo o procedimento de colo de útero. A secretaria de saúde informou que outro aparelho foi adquirido.

Junior Sousa (PSD): Hoje aconteceu algo histórico, em mais de uno ano aqui nunca tinha visto isso. Foi retirado um projeto de pauta sem sequer começar a votação, me estranha isso acontecer. Vou voltar a insistir, acho que não tem que fazer politicagem, tem que pensar na função de cada um. Na hora de mexer no salário de vocês, na hora de buscar uma forma de não resolver o problema de vocês, às vezes, se encontram formas.

Ivson Gomes (Cidadania): A presença de vocês aqui é de suma importância. Creio que vamos dar passos para que essa situação seja mudada e que vocês sejam valorizados. O Executivo falar que valoriza o servidor sem ouvir e sem que vocês participem é mostrar que não valoriza o servidor em caso algum. Que vocês tenham representatividade e voz na comissão e espero que essa comissão esteja preparada e com vocês participando.

Heloísa Frois (Cidadania): Agradeço as academias e estúdios de pilates que doaram para o município placas de sinalização da metragem na subida da Serra de Santa Helena dentro de um projeto que desenvolvo. Aderiram ao projeto várias academias e custearam a confecção e instalação das placas. Agradeço a seltrans e a Polícia Militar que nos acompanhou na subida da serra no último fim de semana.

Pr. Alcides (PP): Sobre o acerto das verbas rescisórias que não vinha acontecendo ano após ano as informações são as seguintes. Recebemos durante o ano muitas intervenções dos colegas relacionadas ao duodécimo para que devolvêssemos parte do valor. E na realidade a gente tem, por questão de norma, que fazer a devolução de sobras do resíduo. Essa presidência e a Mesa Diretoria, com a participação de todos, devolveu R$ 7 milhões, na última semana, número recorde. Parabéns a Câmara e esse valor será direcionado para os acertos em atraso de ex-servidores.

