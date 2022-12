Diplomação de Lula como presidente é antecipada para dia 12 de dezembro

A diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi antecipada para o dia 12 de dezembro. Antes, seria no dia 19, mas a equipe do petista pediu a mudança da data. A solenidade está marcada oficialmente para 14h.

Foto: Ricardo Stuckert / Divulgação

A ideia do Partido dos Trabalhadores é ter espaço antes do recesso do Judiciário, que começa no dia 20, caso não haja negociação com o Congresso sobre a PEC da Transição. Assim, a sigla pode tentar uma solução no Supremo Tribunal Federal (STF).

A equipe de Lula também teme manifestações de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), que têm acamapado em frente aos quartéis para contestar o resultado das urnas.

Com O Tempo