Semana curta, mas de muito trabalho para os vereadores em mais uma Reunião Ordinária

São 17 os textos que compõem a pauta de mais uma Reunião Ordinária que acontece no Legislativo, nesta terça-feira (06). Dos vereadores são 16 proposições, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 473/2022 é o único do Executivo na pauta da sessão que começa às 9h, com transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação da Câmara.

Foto: Reprodução/Internet

O texto do Executivo em pauta é o que “autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.380.060,50 no orçamento fiscal do município de Sete Lagoas, em favor do Fundo Municipal de Saúde”. A matéria será apreciada em turno único de votação.

Os vereadores assinam oito Anteprojetos de Lei (APL) e outros oito PLOs. O 421/2022 é de Rodrigo Braga (PV) e institui a “campanha de conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço no âmbito do município de Sete Lagoas.

Dos Anteprojetos de Lei, o 36/2022 é da vereadora Marli que Luquinha (MDB). O texto “autoriza o poder Executivo a criar o programa saúde itinerante, que consistirá na realização de atendimentos itinerantes pela secretaria municipal de Saúde do município de Sete Lagoas”.

Por conta do feriado na próxima quinta-feira (08), Imaculada Conceição, o expediente no Legislativo nesta semana vai até a quarta-feira (07) com ponto facultativo na sexta-feira (08). Pelo link você acompanha a pauta da Reunião Ordinária na íntegra.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas