Recente eleição da Mesa Diretora para 2023/2024 foi destaque em Reunião Ordinária

A Mesa Diretora da Câmara Municipal que vai conduzir os trabalhos no Legislativo a partir de 2023 foi destaque durante a primeira Sessão Ordinária após a eleição, nesta terça-feira (06). Vários parlamentares que ocuparam a tribuna durante a comunicação pessoal desejaram sorte aos colegas que vão assumir o mandato. Na pauta proposta, a exceção das matérias de Marli de Luquinha (MDB) e Sílvia Regina (PSC), todos os textos foram aprovados.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

Um texto foi colocado em pauta depois de o plenário aprovar a inserção. O Projeto de Lei Ordinária 479/2022, do chefe do Executivo, “determina a disponibilização gratuita do serviço de transporte público coletivo de passageiros por ônibus no município de Sete Lagoas nos dias que menciona e dá outras providências”.

A gratuidade é limitada aos dias 08, 11, 18 e 25 de dezembro. O objetivo com a medida é “incentivar e fomentar as atividades comerciais e econômicas no município durante as festividades do final de ano”. A proposta também foi aprovada em Reunião Extraordinária.

Eleita na última semana, a Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 também mereceu atenção. João Evangelista (PSDB) desejou sorte aos que assumirão em janeiro e cumprimentou os colegas da atual Mesa que conduziu “a gestão nestes dois anos que foram lucrativos para a cidade”, entende.

O atual 1° secretário, Ismael Soares (PSD), disse se sentir honrado em ter contribuído no atual biênio. “Vamos deixar a Casa em dia para o próximo presidente. Com toda transparência devolvemos cerca de R$ 16 milhões e ficamos felizes como tudo aconteceu”.

E o presidente eleito, Caio Valace (Podemos), reconheceu o esforço de Pr. Alcides nos últimos dois anos. “Quero exaltar a maneira como vossa excelência (Pr. Alcides) geriu esta Casa. Todos nós no momento em que depositamos o voto elegendo o presidente da Mesa estávamos certos e convictos que vossa excelência iria honrar o grupo de vereadores. Fica o meu reconhecimento”, enalteceu.

Ainda sobre a eleição que definiu a próximo grupo gestor, os vereadores Ivson Gomes (Cidadania), Carol Canabrava (Avante) e Heloísa Frois (Cidadania) desejaram sucesso, mas criticaram o pleito. “Assim como aconteceu em dezembro de 2020 quando circulou nos grupos a Mesa Diretora que seria eleita, novamente aconteceu na semana passada quando o jornal Sete Dias trouxe qual seria a chapa dentro do acordo celebrado entra a Casa e o prefeito”, lamentou Heloísa.

As vereadoras Marli de Luquinha (MDB) e Sílvia Regina (PSC), ausentes, não tiveram suas propostas votadas. A pauta apreciada pode ser acessada pelo link. A seguir tem os destaques da comunicação pessoal.

José de Deus (REP): Estamos vivenciando grande aumento de contaminação pelo vírus da covid. Com o objetivo de fiscalizar me desloquei até o PSF no Dona Sílvia que atende a toda aquela região com cerca de 15 mil pessoas. O atendimento no geral precisa de algumas melhorias, mas vem atendendo a população dentro do possível. Minha preocupação é relacionada a covid. Por atender tanta gente o PSF não pode realizar entre 10 e 20 testes por mês apenas.

Gilson Liboreiro (SD): Quero registrar um voto de congratulação pela nossa sessão solene emocionante que homenageou com Título de Cidadania Honorária e Diploma de Mérito para pessoas que constroem Sete Lagoas. Foi um excelente trabalho desenvolvido por todos. Foi uma sessão emocionante e fez justiça a todas as pessoas de Sete Lagoas, isso é muito importante.

João Evangelista (PSDB): Sobre a solenidade de entrega de honrarias são pessoas que dedicaram a vida pela cidade, contribuíram com impostos e para o crescimento da cidade. Receberam com justiça os títulos de Cidadania e Diploma de Mérito pelas realizações na cidade. Cumprimento todos que fizeram parte. Cumprimento também os colegas que fizeram parte da Mesa nestes dois anos. Fomos respeitados, fomos ouvidos e pudemos direcionar cada um e conduzir a gestão nestes dois anos que foram lucrativos para a cidade.

Ismael Soares (PSD): A gente fica feliz que está chegando ao final o nosso trabalho como Mesa Diretora. Como 1° secretário me senti honrado em fazer parte deste trabalho que aconteceu com muita transparência. Todos têm feito um grande trabalho. Trabalho feito com transparência e retidão. Vamos deixar a Casa em dia para o próximo presidente. Com toda transparência devolvemos cerca de R$ 16 milhões e ficamos felizes como tudo aconteceu.

Janderson Avelar (MDB): Parabenizar o Rafael Torres, cantor da cidade, que passou para a fase final do programa Flash Minas. Vamos tentar fazer a final em nossa cidade. Com conjunto vamos conseguir. Convidar a todos para participar da 30ª festa de folias de reis e pastorinhas a partir do dia 10. Ano passado foi maravilhoso e este ano será melhor ainda. É começar as chuvas que as reclamações com os buracos aumentam. Nossa malha viária precisa de asfalto novo, não só tapa buraco.

Caio Valace (Podemos): Quero exaltar a maneira como vossa excelência (Pr. Alcides) geriu esta Casa. Todos nós no momento em que depositamos o voto elegendo o presidente da Mesa estávamos certos e convictos que vossa excelência iria honrar o grupo de vereadores. Fica o meu reconhecimento. Sabemos que o Legislativo é um foro de debates e que se constrói por meio do debate democrático. Fico honrado por que através de consenso, de disputa salutar, conseguimos alcançar a credibilidade e a confiança de vossas excelências. De forma responsável e dinâmica vamos tentar atender a todos.

Heloísa Frois (Cidadania): Assim como aconteceu em dezembro de 2020 quando circulou nos grupos a Mesa Diretora que seria eleita, novamente aconteceu na semana passada quando o jornal Sete Dias trouxe qual seria a chapa dentro do acordo celebrado entre a Casa e o prefeito. Nós, vereadores que estamos aqui, tivemos acesso a chapa às 9h quando o envelope foi aberto. Quero chamar atenção sobre a coadunação de poderes em Sete Lagoas, lamentavelmente.

Carol Canabrava (Avante): Quanto vale esse acordo da Mesa Diretora na Câmara Municipal? Vale o silêncio? Vale a falta de fiscalização? Vale a votação em massa nos projetos do prefeito e defesa dele aqui? Por que muitas vezes, ao invés de fazer o trabalho de fiscalização, fazem o trabalho de marqueteiros do prefeito. Quanto vale esse acordo? Acordo esse que onde sobem cinco e descem cinco. Deixo minha maneira de indignação e alerta para a população.

Ivson Gomes (Cidadania): Frequentemente tenho dito que esta Casa não pode ser um puxadinho do Executivo e muitas vezes questionamos sobre a dificuldade de fiscalizar. A gente vê essa eleição recente da Mesa Diretora como uma jogada política que é legal, sim, mas, talvez seja imoral. A gente sabia desde o início da legislatura que cinco subiriam e cinco desceriam. Desejo sorte e felicidade a nova Mesa e que a Câmara se abra para o diálogo.

Pr. Alcides (PP): Mencionar um Requerimento de nossa autoria que solicitamos que fosse divulgada a relação de medicamentos existentes e faltantes na rede municipal de saúde e quais locais onde seriam encontrados. O pedido foi atendido e hoje conseguimos encontrar essa informação no site da prefeitura. Onde encontrar, dias e horários disponíveis.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas