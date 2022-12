TSE aprova contas da campanha de Lula - Alckmin para a presidência

Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na noite desta terça-feira (6) as contas da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

A análise e aprovação da prestação de contas é uma etapa necessária, anterior à diplomação, para que a Justiça Eleitoral referende o resultado das eleições. A diplomação está marcada para a próxima segunda-feira (12), às 14h. Na mesma sessão, o plenário proclamou também a vitória dos dois como presidente e vice-presidente eleitos.

Em parecer apresentado no último sábado (3), o Ministério Público Eleitoral se manifestou favorável à aprovação da prestação de contas. No documento, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco, afirma não haver irregularidades.

A Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) chegou a solicitar a complementação de dados e de documentação, pedido que, de acordo com o parecer do MP Eleitoral, foi respondido dentro do prazo estipulado. O processo estava sob a relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Com a manifestação, tanto do MP Eleitoral, quanto da Asepa, a tendência pela aprovação ficou mais certa.

A coligação liderada por Lula e pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), gastou R$ 131,3 milhões durante a campanha. Desses, R$ 122 milhões foram recursos do fundo eleitoral.

Com O Tempo