Câmara de Sete Lagoas entrega honrarias a personalidades de diversas áreas da cidade; conheça os homenageados

O Poder Legislativo, depois de dois anos por conta da pandemia, voltou a fazer a solenidade para entregar títulos de Cidadania Honorária e Diplomas de Mérito a pessoas que doam seu tempo e energia para o próximo e para o desenvolvimento de Sete Lagoas. Foram quase 100 personalidades homenageadas pelo trabalho exercido em diversas áreas.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

A cerimônia serviu também para encerrar e coroar o ciclo de trabalho da atual Mesa Diretora que encerra o mandato no próximo dia 31. Para o presidente Pr. Alcides “é motivo de muita honra poder homenagear estas pessoas que tanto fazem pela cidade. O Legislativo não pode se furtar a esse reconhecimento”, disse que o vereador que classificou a noite como “esplêndida”.

Um dos homenageados com Diploma de Mérito foi o presidente do Democrata Futebol Clube, Renato Paiva. O ano de ouro do Jacaré não passou em branco e Gilson Liboreiro (SD) foi quem indicou a honraria. “Me sinto muito honrado pelo reconhecimento ainda mais neste ano em que fomos campeões. É mais motivação para a sequência do trabalho”, falou Paiva.

João Evangelista (PSDB), exercendo seu quarto mandato de vereador, ainda se emociona com o momento. “São pessoas que dedicaram a vida pela cidade, contribuíram com impostos e para o crescimento. Receberam com justiça os títulos de Cidadania e Diploma de Mérito pelas realizações na cidade”, reconhece.

O evento aconteceu no Splendore eventos, na última quarta-feira (30). Abaixo segue relação com todos os homenageados por vereador.

VEREADOR PR. ALCIDES

EDVAR HELENO

FREDERICO OZANAN DURÃES

JOÃO TRAVASSOS

MURILO CESAR FERREIRA

SÉRGIO ANDRADE C. JR

THIAGO SCHREIBER

VEREADORA CAROL CANABRAVA

BEATRIZ CARDOSO

CARLOS ROBERTO TRINDADE

JOSÉ MARIA C. RIBEIRO

JOVELINO FERNANDES COUTO

MAURO JORGE BOMFIM

VEREADOR CAIO VALACE

EDMUNDO DINIZ ALVES

FLÁVIO PIMENTA SILVEIRA

FRANCISCO SANTOS MAIA

HELISSON PAIVA ROCHA

MÁRCIO HENRIQUE PORTILHO

MARÍLIA QUEIROZ DE REZENDE

VEREADOR ERALDO DA SAÚDE

ANDERSON GERALDO

ANDREZA PATRÍCIA OLIVEIRA

GELBERT LUIZ CHAMON

RENATO CAVALCANTE

RODRIGO DE FIGUEIREDO

THIAGO ARAÚJO SANTOS

VEREADOR JÚNIOR SOUSA

ELIS CRISTINA

LEONARDO CHAVES

LEONARDO LEANDRO

RAMON DE MELO F. RAMIRO

RONAN MUNIZ

RUVIA DONATILA

VEREADOR GILSON LIBOREIRO

JOÃO ALBERTO DE BARROS

MARLÚCIO FERREIRA VEREADOR

RENATO AUGUSTO MIRANDA

RONALDO LUÍS NAZÁRIO

VEREADORA HELOÍSA FROIS

ALYSSON RODRIGO

ANA CÉLIA DE ALMEIDA

ANTÔNIO GARCIA MACIEL

GUILHERME ABREU MENEZES

IONE BARBOSA DOS SANTOS

VALÉRIA REGINA AMARAL

VEREADOR ISMAEL SOARES

ANA PAULA CARVALHO

FERNANDA RODRIGUES

NATHAN DINIZ MOURA

RODRIGO PACHECO

RUBIA ALVES CUZZUOL

SARA ELMA DA S. PIRES

VEREADOR IVAN LUIZ

ADRIANO COTTA

GERALDO JOSÉ DE BARROS

LEILA MARIA LEÃO

MARLÚCIO MARQUES PEREIRA

PODIUM ACADEMIA

WILMA MARIA

VEREADOR IVSON

CARCIANO DE JESUS ACÁCIO

NELSON BATISTA SANTOS

OSVALDO TRINDADE

PADRE RAIMUNDO DAN

ROSIMAR MOURA

SILVÂNIA A. PEREIRA

VEREADOR JANDERSON AVELAR

CRISTIANO DE PAULA

DANIELLA TEIXEIRA

FABRICIO FREDERIGHI

FERNANDO CALDEIRA

HELENA LÚCIA MARTINS

PAULO JOSÉ DE GODOY

VEREADOR JOÃO EVANGELISTA

ADRIANE MARIA

CARLA DANIELA

DENILZA AVELINA

FLÁVIA JANAÍNA

IZAÍAS SOARES

JOSIANE VERIDIANA

VEREADOR JOSÉ DE DEUS

CHARLES DOS SANTOS

DAVID OLIVEIRA NOGUEIRA

IGREJA UNIVERSAL

VEREADORA MARLI DE LUQUINHA

DEYVISON DE ABREU

ÉGIO ROBERTO

GERALDO RODRIGUES

ORDEM DEMOLAY

UBIRAJARA ALENCAR

VEREADOR RODRIGO BRAGA

ALBERT DINIZ MARTINS

ASS. DE APOIO ÀS MULHERES

LEONARDO FRANCISCO DIAS

RAFAEL FILIPE FONSECA

RODRIGO PRADO RODRIGUES

VEREADOR RONEY DO APROXIMAR

ENES DE FÁTIMA

FREDERICO DE OLIVEIRA

JOÃO BARBOSA

MATEUS JUNIO DIAS

MATEUS REZENDE NOGUEIRA

VICENTE PEREIRA

VEREADORA SILVIA REGINA

DANIEL VIEIRA

JOSÉ MARCOS VIEIRA COSTA

MESA DIRETORA

ANDERSON WESLEY CLEIDIR FALLER

GILSON CABRAL DE ARAÚJO

LEANDRO ANDRADE SARAIVA

MARIA ALVES DE OLIVEIRA

THIAGO DE OLIVEIRA

ZILA CHAMONE DE MACEDO

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas