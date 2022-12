Vereadores terão homenagem a Léia Dias e outros nove projetos em pauta na Reunião Ordinária

Para a sessão que acontece nesta terça-feira (13) os vereadores terão uma dezena de projetos em pauta, três deles de autoria do chefe do Poder Executivo. Na pauta ainda estão 103 proposições entre Requerimentos, Pedidos de Providências e Moções. A reunião tem início previsto para 9h com transmissão pelos veículos de comunicação da Câmara. Pauta completa no link.

Foto: Reprodução/Internet

Uma das propostas a serem votadas, do Executivo, é o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 478/2022 “que denomina estádio municipal Rosiléia Pereira Dias de Sousa – ‘Léia da Liga’”. De acordo com o autor o objetivo é “prestar uma justa homenagem póstuma a Rosiléia, tendo em vista a sua trajetória profissional marcada por diversos momentos de relevante atuação em prol da comunidade setelagoana”.

O PLO não deve encontrar dificuldades para ser aprovado e vai colocar o nome de Léia no campo do Montreal. Além de presidir a Liga Eclética de Sete Lagoas, Léia também colaborou com o Poder Legislativo antes de falecer em outubro deste ano.

Dos vereadores o PLO 422/ 2022 é de Gilson Liboreiro (SD). O texto “institui a campanha Dezembro Vermelho de prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis, no âmbito do município de Sete Lagoas”.

E em segundo turno o PLO 438/2022, de Junior Sousa (PSD), também está na pauta. O texto “dispõe sobre a conscientização e o combate ao trabalho degradante e à condição análoga à de escravo e sua erradicação no município de Sete Lagoas”.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas