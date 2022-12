Política: Lula é diplomado 39º presidente do Brasil

Sob os gritos de "Lula, Lula!", o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu na tarde desta segunda-feira (12), das mãos do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, o diploma que reconhece a escolha do petista para presidente da República de 2023 a 2026.

Foto: Reprodução/Internet

Lula foi diplomado como 39º presidente do Brasil. Também foi diplomado o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSD). No auditório do TSE estavam autoridades dos vários poderes brasileiros, além dos ex-presidentes Dilma Rousseff e José Sarney.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), e da Câmara dos Deputados, Artur Lira (Progressistas), fizeram parte da mesa de autoridades da solenidade.

A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da maioria da população nas urnas.

A entrega dos diplomas é indispensável para a posse, pois é a confirmação de que os candidatos escolhidos cumpriram todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

A solenidade acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. Para receber o diploma, os candidatos eleitos precisam estar com o registro de candidatura deferido e as contas de campanha, julgadas.

