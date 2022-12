Plenário ratifica homenagem a Léia Dias e aprova terreno para nova sede da OAB Sete Lagoas

Foi com satisfação que os vereadores aprovaram Projeto de Lei Ordinária (PLO), de autoria do Executivo, que coloca o nome de Léia da Liga no campo do Montreal. Os demais textos da pauta foram também aprovados, a exceção foi o PLO 472/2022 que foi retirado por pedido de vistas do vereador Junior Sousa (PSD).

O PLO 478/2022 que “denomina estádio municipal Rosileia Pereira Dias de Sousa (Léia da Liga)” foi celebrado pelo Legislativo. Além de presidir a Liga Eclética de Sete Lagoas, Léia também foi servidora do Legislativo e faleceu em outubro passado.

A iniciativa da proposição foi reconhecida por Rodrigo Braga (PV). “Parabenizo o Executivo pela indicação. “É muito importante e necessário o texto pelo trabalho feito e luta diária que ela travou pelo esporte”.

Gilson Liboreiro (SD) foi na mesma linha e disse que a aprovação foi mais do que uma homenagem “é um reconhecimento de um trabalho sério que foi feito”. A vereadora Heloísa Frois (Cidadania) lembrou que já fez um reconhecido em vida para Léia. “Tenho o conforto de ter homenageado a Léia ano passado no Dia das Mulheres. É muita justa essa homenagem”.

Os feitos da ex-presidente da Liga eclética foram lembrados por Caio Valace (Podemos). “Léia foi gigante na sua bravura e enfretamento em um meio onde prevalece muito o preconceito contra a mulher”. Sílvia Regina (PSC) admitiu que “Léia é digna de aplausos”.

Outra matéria de destaque na sessão foi o PLO 480 que “outorga a concessão de direito real de uso terreno público à Ordem dos Advogados do Brasil seção Minas Gerais”. A votação foi acompanhada pelo presidente da OAB Sete Lagoas, Adriano Cotta. O texto encerrou tramitação no Legislativo com realização de uma Reunião Extraordinária.

Para Cotta, “hoje é um dia histórico por que há muitos anos estamos batalhando por este motivo. Histórico porque muitos dirigentes passaram pela OAB e doaram seu tempo em busca desta sede. Os benefícios serão para toda a sociedade e não somente aos advogados”, reconheceu.

Na sequência tem os destaques dos vereadores durante a comunicação pessoal. A pauta completa que foi votada pode ser acessada pelo link.

José de Deus (REP): Dois anos de muito trabalho e aprendizado. Quero apresentar para a população todo o trabalho prestado pelo gabinete durante estes dois primeiros anos. Foram mais de 10 mil visitas, 50 PLOs e APLs, 235 Pedidos de Providências e Requerimentos, 429 ofícios e diversas visitas fiscalizatórias e algumas surtiram efeito positivo. Foram mais de R$ 3 milhões em emendas conseguidas em parcerias. Feliz em cumprir o cargo que me foi confiado.

Ismael Soares (PSD): Quando a gente fala e vem o questionamento que o vereador apoia um deputado de fora é porque precisamos ter gratidão. Temos que ter respeito porque o deputado Noraldino tem sido grande parceiro desde o primeiro mandato. Na última semana recebi um telefonema do deputado que foi lá em casa e trouxe várias notícias boas para a cidade. Serão várias emendas para a cidade em 2023.

Ivan Luiz (Patri): Receberemos nesta Casa a honrosa presença dos advogados da OAB, subseção de Sete Lagoas, que irão nos presentear com a presença por conta do PLO do Executivo que outorga terreno para construção de nova sede da OAB. Nós, advogados, sabemos o quão difícil são nossas salas e quanto precisamos de estrutura.

Janderson Avelar (MDB): Estive com o prefeito, a secretária de Educação, o superintendente estadual de educação e administradores do Grau Técnico. Foram entregues os primeiros 500 certificados para os professores da rede pública sobre o curso de primeiros socorros. Estou muito feliz em poder contribuir com essa gestão fazendo com que o município cumpra a Lei Lucas que obriga escolas a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros.

João Evangelista (PSDB): Hoje é o dia municipal da pessoa cega. A Lei 8239 de 2013 determinou que todo dia 13 de dezembro seja comemorado dia da pessoa cega e com deficiência visual. Hoje é um dia de luta da classe, dia para cobrar. A lei determina realização de eventos, palestras e chama a atenção do poder público. Ainda continuamos em uma cidade que nem o centro é adaptado para pessoas com deficiência. Não temos nenhum sinal sonoro, faltam muitos investimentos na área.

Ivson Gomes (Cidadania): Queria fazer menção a uma visita minha ao condomínio Lagoa Grande 2 onde constatamos o descaso do poder público com os moradores. Sabemos que ali existem inúmeras pessoas deficientes, idosos, cadeirantes que reclamaram falta de assistência médica, do CRAS, assistência de saúde. Outra situação que demanda é a do trânsito, falta placa, falta quebra mola, falta estrutura na quadra. Queremos hoje pedir que o poder público tenha um olhar para o Lagoa Grande 2.

Heloísa Frois (Cidadania): Cumprimentar a associação de folias e pastorinhas pelo encontro de caravanas no último final de semana, foram 25 caravanas. Acompanhei toda apresentação dos grupos que são formados por pessoas que levam essa tradição de gerações e que estão lutando para manter essa tradição cultural e religiosa. Foi lamentável a secretaria de Educação e Cultura informar em cima da hora que não disponibilizariam equipamento de som, foi um transtorno grande.

Sílvia Regina (PSC): Mandar os parabéns para Lucília, do Bela Vista, que me fez um convite para um evento do natal solidário, que festa maravilhosa. Natal tem uma essência e convido o pessoal da Travessa Amaral Gurgel porque na quinta-feira é a festa da nossa equipe para todas as crianças do beco. Vamos ficar em festa porque natal é solidariedade.

Caio Valace (Podemos): Ocupo a tribuna para dizer da importância de uma matéria que é a outorga de concessão de terreno público para subseção da OAB aqui de Sete Lagoas. Quero trazer esse assunto de uma forma coletiva porque a OAB de Sete Lagoas tem colaborado sobremaneira com o desenvolvimento da cidade. Seus membros participam de todos os conselhos. A OAB sempre participou e foi parceira na revisão do código tributário municipal, nunca se furtou.

Carol Canabrava (Avante): Gostaria de usar essa tribuna para falar das belezas e potencial da cidade, mas, infelizmente, tenho que usar para dar voz a população sobre os problemas. Essa atual administração tem se marcado por não entregar as obras, os resultados. A gente vê, por exemplo, desde o início do ano, a gente tem a situação da avenida Prefeito Alberto Moura onde vidas foram perdidas. Tenho questionado como vai ficar isso. As obras precisam ser finalizadas. Tenho Requerimentos sobre as chuvas desde janeiro

Rodrigo Braga (PV): Temos tido em nosso gabinete várias reclamações sobre a UPA e na última semana entrei em contato com os diretores que estão fazendo reuniões e definindo como a atenção primária pode favorecer o atendimento da UPA. A demanda realmente aumentou e não diz respeito só aos equipamentos públicos, os privados também estão lotados. Temos que estar atentos e o poder público precisa se pronunciar sobre a prevenção da covid.

Junior Sousa (PSD): Vim falar de alguns problemas de infraestrutura e mobilidade urbana. Não é novidade que a cidade passa 30 anos com o mesmo piso e dezenas de problemas sobre mobilidade. Venho alertando sobre a importância de se cuidar das vias de acesso e avenidas. Ontem com uma chuva de seis minutos a gente viu uma situação muito triste. Foi feito um projeto por uma empresa que faz o beneficiamento da avenida do Contorno. A gente viu a mesma situação de anos atrás com um grande volume de água, isso significa que o projeto não funcionou.

