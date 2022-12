PF realiza operação contra bolsonaristas que promoveram bloqueios em estradas

A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (15), uma operação contra os envolvidos em manifestações desde o resultado das eleições de outubro. A ação é feita por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com base na investigação sobre os bloqueios de rodovias.

Foto: Reprodução Redes Sociais

De acordo com a instituição, são 81 mandados de busca e apreensão. Também foram autorizados bloqueio de contas e quebra do sigilo bancário dos investigados.

A operação é cumprida no Distrito Federal e nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina. A PF não divulgou os nomes dos alvos da operação, apenas que são "pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública".

Desde 30 de outubro, quando foi realizado o segundo turno das eleições, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitam a derrota do mandatário para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fazem atos pelo país. Houve bloqueio de rodovias e acampamento em frente a quarteis, com pedidos de intervenção pelas Forças Armadas (o que é ilegal de acordo com a Constituição Federal).

Em 17 de novembro, Moraes já havia ordenado o bloqueio de bens de 43 empresas e de pessoas suspeitas de financiar os atos, sendo a maioria de Mato Grosso. Em 7 de dezembro, o ministro multou em R$ 100 mil os proprietários dos caminhões identificados pelas autoridades de Mato Grosso que estariam envolvidos nos atos. Os veículos foram tornados indisponíveis, ou seja, tiveram o bloqueio de documentos e foram proibidos de circular.

Na última segunda-feira (12), apoiadores do presidente promoveram vandalismo em Brasília (DF). Grupos tentaram invadir a sede da Polícia Federal, depredaram a 5ª Delegacia de Polícia e atearam fogo em cinco ônibus e três carros. Os manifestantes tentaram se aproximar, ainda, do hotel em que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está hospedado, na região central de Brasília, e o local teve a segurança reforçada. No dia, ninguém foi preso.

Com O Tempo