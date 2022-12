Câmara Municipal de Sete Lagoas: Reunião Ordinária da semana conta com 40 itens para votação e esgotamento da pauta

Os parlamentares da cidade se reúnem em Reunião Ordinária, nesta terça-feira (20), para votarem uma pauta com 40 projetos. São propostas que abarcam várias áreas de atuação. Os textos precisam ser encerrados para que o recesso parlamentar tenha início. Caso contrário sessões extraordinárias podem acontecer.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Textos do Executivo como os Projetos de Lei Ordinária (PLO) 409/2022 e PLO 410/2022 são alguns dos destaques. O 409 “estima a receita e fixa a despesa do município de Sete Lagoas para o exercício financeiro de 2023” enquanto que o 410 prevê instituir “a revisão do Plano Plurianual do município de Sete Lagoas para o período de 2023 a 2025”.

Em ambos os textos os vereadores assinam várias emendas, além de projetos como o 454/2022 de Caio Valace (Podemos). A proposta “declara de relevante interesse cultural para o patrimônio cultural imaterial o chouriço do Nô”.

Outro objetivo do Legislativo é colocar a “obrigatoriedade dos postos de combustíveis plantarem árvores para mitigação do efeito estufa”. O PLO 185 que trata do tema tem autoria do vereador Rodrigo Braga (PV).

A pauta completa com todos os 40 projetos pode ser acessada pelo link que segue. A sessão começa às 9h com transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação da Câmara.

Com Câmara Municipal de Sete Lagoas