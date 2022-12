No Brasil o crime compensa; Cabral ficará em prisão domiciliar a beira-mar

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, terá que cumprir prisão domiciliar em um apartamento em Copacabana, um bairro nobre da cidade que fica na beira da praia.

Foto: Reprodução/montagem SeteLagoas.com.br

A informação foi confirmada pelo advogado Daniel Bialski ao portal Metrópoles. No último dia 16, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por três votos a dois, revogar a prisão domiciliar de Cabral, que foi solto nesta segunda-feira (19).

Cabral estava preso desde novembro de 2016 por suspeita de fraudar licitações e cobrar propinas, um esquema de corrupção descoberto durante a Operação Lava Jato e confessado por ele.

O apartamento onde ele cumprirá prisão tem 80 metros quadrados, dez vezes mais que a cela da prisão, que tem apenas 8 metros quadrados. Embora seja mais confortável do que a prisão, o imóvel é menos luxuoso do que o antigo apartamento de Cabral, no Edifício Venâncio V, no Leblon, que tem 400 metros quadrados e onde a ex-esposa de Sérgio, Adriana Ancelmo, cumpriu parte da prisão domiciliar. De acordo com o jornal O Globo, o ex-governador responde a 24 ações penais, 23 delas relacionadas à Lava Jato. As penas totais giram em torno de 436 anos.

Cabral vem recorrendo de todos os processos e já derrubou todos os mandados de prisão contra ele.

da redação com informações de O Globo e Metropole