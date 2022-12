No apagar das luzes, Bolsonaro renova concessão da TV Globo

A pouco mais de onze dias para o fim do seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou a renovação da concessão de televisão da Globo.

A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo. De acordo com o jornalista, além da emissora do Rio de Janeiro, foram estendidas por mais 15 anos a duração das concessões da RecordTV e da Bandeirantes. A portaria com a decisão será publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (21).

Com um histórico de atritos com o grupo, o então presidente dizia que a renovação da concessão da Globo se daria apenas caso a emissora estivesse "com tudo limpo", indicando possíveis irregularidades, nunca provadas. A emissora era constante fontes de ataques, inclusive na campanha eleitoral deste ano, quando disse que "tinha acabado a mamata" da televisão.

Fontes no Palácio do Planalto esperavam que a renovação da concessão da TV Globo se daria apenas no mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas, o Congresso Nacional já havia aprovado o pedido de revalidação da permissão de transmissão em espectro público não só dela, mas de SBT (renovado semana passada), Record e Bandeirantes.

Da redação com O Globo