Executivo envia projeto de lei para aumentar em 13% salário do magistério da rede de ensino de Sete Lagoas

Será mandando em regime de urgência para a Câmara de Sete Lagoas um projeto de lei para aumentar em 13% o salário do magistério retroativo a junho deste ano. O anúncio foi realizado pelo prefeito Duílio de Castro (Patriota) em conjunto com o líder do governo no Legislativo Rodrigo Braga (PV).

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas / Divulgação

"Tivemos várias reuniões com o Sind-UTE e com o vereador Rodrigo Braga, representante da categoria no Legislativo, para chegarmos a esse percentual. Vale lembrar que em junho deste ano já havíamos concedido 10% de aumento à categoria, além dos 5% de reajuste concedidos a todos os servidores no início do ano. Assim, nos aproximamos do piso salarial dos professores, valor que será ultrapassado no próximo mês, com o próximo reajuste geral dos servidores municipais", disse o prefeito, lembrando que o Município irá ultrapassar os 25% de investimento na Educação em relação à arrecadação, obrigatórios por Lei.

O PLO, de autoria do Executivo, já foi protocolado na Câmara Municipal e espera-se a convocação de uma reunião extraordinária nos próximos dias para aprovação da matéria e consequente publicação no Diário Oficial do Município. O reajuste de 13% retroativo a junho também contempla o 13º salário e será pago integralmente junto com o salário de dezembro dos servidores municipais, programado para o próximo dia 28.

O benefício se soma ainda ao pagamento dos acertos rescisórios dos servidores da Educação com contratos vigentes em 2022 no dia 27 e também ao pagamento das férias-prêmio dos servidores da Educação concursados no dia 29, anunciados nessa quarta-feira (21) pela Prefeitura.

Da redação com Prefeitura de Sete Lagoas