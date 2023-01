Vereador Caio Valace toma posse como Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas para o biênio 2023/2024

Foi empossada a Mesa Diretora que vai conduzir as ações do Poder Legislativo da cidade pelos próximos dois anos. A concorrida solenidade aconteceu no início da noite desse domingo (01). O presidente da Câmara, Caio Valace (Podemos), será auxiliado pelos vice-presidentes Rodrigo Braga (PV) e Janderson Avelar (MDB). Ivan Luiz (PATRI) e Marli de Luquinha (MDB) serão, respectivamente, o primeiro e a segunda secretária.

sete lagoas posse caio

Aproximar cada vez mais o Poder da população e fazer uma gestão com transparência são objetivos do novo grupo de trabalho. “Temos muitos planos e desafios para romper. Temos muito o que contribuir com uma Câmara para estar próxima da população no processo de tomada de decisão. Criar mecanismos de audição talvez seja um dos maiores desafios”, disse momentos antes de ser empossado, na Rádio Câmara.

O agora ex-presidente Pr. Alcides (PP) foi quem abriu a solenidade reconhecendo o envolvimento dos colegas na gestão. “Agradeço a cada um dos componentes da Mesa Diretora com quem compartilhamos a administração da Casa”. O vereador também destacou a devolução recorde de recursos que promoveu nos últimos 24 meses quando foram repatriados ao Executivo cerca de R$ 15 milhões economizados pelo Legislativo sem prejuízo às atividades parlamentares.

Na sequência Caio Valace foi conduzido à tribuna para fazer o juramento e ser declarado, de forma oficial, presidente do Legislativo. “Diante do termo de posse lido declaro o vereador Caio Valace empossado presidente da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024”. Nesse momento Pr. Alcides cede a cadeira ao atual presidente que chama os novos ocupantes da Mesa para fazerem o juramento.

O prefeito Duílio de Castro prestigiou a posse da nova gestão e falou da importância da Câmara para o momento atual da cidade. “Os poderes são harmônicos e tudo o que estamos fazendo hoje na cidade passa por esta Casa. Os salários dos servidores estão em dia, as licitações que antes eram desertas hoje várias empresas querem participar. Retomamos a credibilidade da prefeitura com a ajuda de todos”, reconheceu.

Em discurso, o presidente Caio Valace agradeceu, falou dos desafios, propostas e expectativas para o novo trabalho. “Desde o primeiro dia de atuação nesse parlamento o meu gabinete se transformou em um espaço compartilhado. Do fundo do meu coração obrigado pela parceria que fizemos. Agradeço aos meus pares que me elevaram a condição de presidente desta Casa”.

O presidente continuou dizendo que tem a certeza de que “a confiança depositada será retribuída com resultados”. Sobre desafios ele citou uma política de inclusão social que o município precisa desenvolver. “A cidade se apresenta como próspera economicamente, mas do outro lado existe um quadro de pobreza que desafia o poder público”, comparou.

Da Redação com Ascom Camarasete