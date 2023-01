Polêmica: Bolsonaro não atualiza redes sociais e ainda se diz 'Presidente da República Federativa do Brasil'

A cerimônia formal da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreu no primeiro dia de 2023 aos olhos de milhares de brasileiros e do mundo. Visto que o posto de Lula agora é oficial, as redes sociais do ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro (PL), têm chamado atenção pela descrição do perfil do político.

Foto: Reprodução/Internet

Até a manhã desta terça-feira (3), Jair Bolsonaro se nomeia “Presidente da República Federativa do Brasil”, nos perfis do Instagram, Twitter e Facebook.

As contas não tiveram a descrição atualizada até o momento, entretanto, o ex-presidente fez publicações recentes nos perfis. A última delas, postada nesta terça-feira, por volta das 9h30, diz: “Governo Jair Bolsonaro anuncia redução de 38,9% na tarifa de Itaipu para 2023”.

Fora do país

O ex-presidente também não participou da posse de Lula no domingo. Depois de fazer a última live como presidente do Brasil, em 30 de dezembro, ele deixou o país em uma avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em direção aos Estados Unidos.

Com Hoje em Dia