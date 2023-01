Tensão em Brasília: acampamento é desmontado e comboio leva mais de 1,2 mil pessoas para a sede da PF

O acampamento bolsonarista localizado em frente ao QG do Exército em Brasília foi desmontado na manhã desta segunda-feira (9). Segundo o portal G1, 1.2 mil pessoas estavam no local e foram retiradas em mais de 40 ônibus, encaminhadas para a sede da Polícia Federal, também em Brasília, onde será feito um processo de triagem. Não foi informado se todos serão presos ou liberados.

Foto: Reprodução/Internet

A ação acontece após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou que todos os acampamentos golpistas fossem desmontados pelo país.

"Determino a desocupação e dissolução total, em 24 horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos quartéis generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016 e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime)”, disse o ministro na decisão.

A desocupação foi realizada pela Polícia Militar com o auxílio das Forças Armadas. Não houve resistência por parte dos manifestantes.

Atos golpistas

Neste domingo (8), milhares de manifestantes bolsonaristas invadiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, e praticaram atos de terrorismo contra os prédios do Congresso, Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto. Um rastro de destruição foi deixado no local.

A invasão começou após a barreira formada por policiais na Esplanada dos Ministério, que estava fechada, ter sido rompida. O Congresso Nacional foi o primeiro a ser invadido, com os manifestantes ocupando a rampa e soltando foguetes. Depois eles quebraram vidro do Salão Negro do Congresso e danificaram o plenário da Casa. Até o momento, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que prendeu cerca de 300 pessoas.

Intervenção

No domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a publicação de um decreto que prevê a intervenção na área de segurança pública do governo do Distrito Federal (GDF). A intervenção vai até 31 de janeiro deste ano.

Com Hoje em Dia