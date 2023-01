Zema diz que ataques em Brasília são 'inaceitáveis': 'quem pagará seremos todos nós'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), classificou os ataques em Brasília, no Distrito Federal, como “inaceitáveis” por meio de publicação nas redes sociais no início da noite deste domingo (8). Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) ao longo da tarde de domingo, praticaram atos de depredação e causaram danos patrimoniais nos espaços.

Em tuíte, Zema declarou que são inaceitáveis os atos de vandalismo em Brasília. “A liberdade de expressão não pode se misturar com depredação de órgãos públicos”, escreveu. “No final, quem pagará seremos todos nós”, concluiu.

Mais cedo, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) também criticou as invasões que aconteceram. Também em tuíte, ele classificou os ataques como “um absurdo inaceitável” e pediu reação “firme e urgente para reprimir o ataque à democracia”.

Com Itatiaia