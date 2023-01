Ataque em Brasília: PF abre canal de denúncias para identificar pessoas que invadiram os Três Poderes

A Polícia Federal criou um canal para receber denúncias sobre os vândalos envolvidos nos atos golpistas em Brasília. Terroristas invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF (Supremo Tribunal Federal) nesse domingo (8).

PF diz que segue investigando os atos de vandalismo (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Quem tiver informações sobre os envolvidos pode enviar um e-mail para denuncia8janeiro@pf.gov.br.

“A PF segue investigando os atos de vandalismo com a execução de ações de polícia judiciária, realização de perícias e mobilização de policiais federais de vários Estados do país para apoio às forças de segurança no Distrito Federal”, informa a corporação.

Ministério da Justiça

Além da Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública também abriu um canal para receber denúncias afim de identificar as pessoas envolvidas nos atos terroristas: denuncia@mj.gov.br.

O ministro Flávio Dino informou que, às 15h desta segunda-feira (9), vai atualizar as informações a respeito das ações da pasta em relação à invasão às sedes dos Três Poderes.

Perfil identifica envolvidos

Um perfil no Instagram está publicando fotos e vídeos que mostram os rostos dos golpistas envolvidos nos atos terroristas em Brasília, além de publicar os nomes deles. A conta Contragolpe Brasil já fez mais de 150 publicações e acumula mais de 800 mil seguidores.

Em algumas postagens, o perfil publica imagens dos invasores e pede a ajuda dos seguidores para identificá-los.

Terrorismo na Praça dos Três Poderes

Bolsonaristas radicais lideraram ontem uma escalada de violência e destruição do patrimônio público no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e no STF.

Imagens, amplamente divulgadas, mostram janelas, móveis e paredes dos prédios sendo depredados pelos extremistas. Os vídeos ainda flagraram policiais militares, que praticamente escoltaram os bolsonaristas ao local do crime, conversando com os golpistas e filmando passivamente enquanto uma multidão invadia os prédios.

Nesta madrugada (9), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afastou do cargo, por 90 dias, o governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha. A vice Celina Leão (PP) assumirá durante esse período.

Na decisão, Moraes cita descaso e omissão por parte do governador e do então secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, exonerado, na tarde de ontem, após a invasão golpista. Os dois também serão incluídos no inquérito que investiga atos antidemocráticos no Brasil (leia mais aqui).

Moraes determinou que a desocupação dos acampamentos em frente ao Quartel do Exército de Brasília e em “outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos”, deverá ocorrer em até 24 horas.

Ela fica a cargo das polícias militares dos estados e Distrito Federal, com apoio da Força Nacional e, se necessário, da Polícia Federal.

Os governadores serão intimados para garantir o cumprimento da decisão sob pena de responsabilidade pessoal.

Intervenção federal

No final da tarde desse domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na Segurança o DF diante da invasão de golpistas na Praça dos Três Poderes. O decreto presidencial vale de hoje até, pelo menos, 31 de janeiro de 2023.

O interventor nomeado é Ricardo Garcia, secretário-executivo do Ministério da Justiça.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa, na qual o presidente afirmou que todos os envolvidos nos atos criminosos em Brasília serão encontrados e punidos. Ele se referiu aos invasores como fascistas.

Com BHAZ