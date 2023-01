Política: Bolsonaro pode ser extraditado para o Brasil? Entenda tratado assinado com os EUA

A visita do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos pode terminar antes do que ele havia planejado? Hospedado na mansão do ex-lutador de MMA, José Aldo, na cidade de Orlando, na Flórida, Bolsonaro desembarcou em território norte-americano em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) no dia 30 de dezembro de 2022, dois dias antes do término de seu mandato.

Foto: Reprodução/Internet

Nesta segunda-feira (9), ao menos dois pedidos de extradição foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (STF), para que possa proceder, junto às autoridades norte-americanas, para a extradição do ex-presidente.

Um deles foi petição do senador Renan Calheiros (MDB-AL), opositor a Bolsonaro, endereçada ao ministro Alexandre de Moraes. Ele pede que o ex-presidente seja enviado de volta ao Brasil para que explique, em até 72 horas, sua relação com os apoiadores que invadiram a praça dos Três Poderes e destruíram os prédios do Congresso Nacional, STF e o Palácio do Planalto.

Outro pedido, semelhante, foi feito pela deputada eleita Luciene Cavalcanti (PSOL-SP).

Parlamentares norte-americanos defendem extradição

Desde que as imagens da destruição dos prédios públicos passaram a correr o mundo, autoridades políticas e congressistas norte-americanos passaram a defender que Bolsonaro seja mandado de volta ao Brasil.

A deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez lembrou a invasão ao Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, e disse que os Estados Unidos devem parar de conceder refúgio a Bolsonaro na Flórida.

Já o deputado democrata pelo Texas, Joaquin Castro, disse que Bolsonaro está se escondendo nos Estados Unidos para deixar de prestar contas pelos seus crimes

A deputada Anna Eskamani cobrou o governador da Flórida, Ron de Santis. "Por que está dando refúgio a Jair Bolsonaro na Flórida? É porque você apoia regimes fascistas de extrema direita", questionou.

Até quando Bolsonaro pode ficar nos Estados Unidos?

Bolsonaro deixou o Brasil no dia 29 de dezembro de 2022 e desembarcou nos Estados Unidos no dia seguinte, quando ainda era o presidente do país. Ele entrou legalmente nos EUA com visto A, que é concedido a autoridades e chefes de Estado.

Esse visto, no entanto, tem uma duração especifica, de 30 dias, e deve ser trocado após esse prazo já que a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos não se trata de uma visita oficial.

Bolsonaro pode ser extraditado para o Brasil?

Brasil e Estados Unidos mantém em vigor, desde 1965, um Tratado de Extradição. O documento, assinado ainda durante a ditadura militar, pelo general Castello Branco, prevê uma série de crimes ou delitos que justificam a extradição de um cidadão do outro país.

"Cada Estado Contratante concorda, nas condições estabelecidas pelo presente Tratado e de acordo com as formalidades legais nele vigentes, com a entrega recíproca dos indivíduos que, encontrando-se em seu território, tenham sido processados ou condenados, por qualquer dos crimes ou delitos especificados no artigo II", diz trecho do documento.

O artigo II elenca dezenas de crimes que são passíveis de extradição. Confira alguns deles:

Homicídio

Estupro

Lesões corporais

Incêndio

Dano doloso e ilegal em edifícios públicos ou privados

Roubo

O Tratado diz, ainda, que é passível de extradição o cidadão da outra nacionalidade se houver tentativa de qualquer dos crimes elencados no documento ou que ele tenha participado dos crimes.

Com Itatiaia