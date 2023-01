Bolsonaristas preparam atos violentos para esta quarta, aponta AGU

Após identificar novas ameaças de manifestações criminosas de bolsonaristas, a Advocacia-Geral da União (AGU) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) e pediu que as autoridades competentes sejam notificadas e adotem medidas para impedir os atos. Entre os pedidos, está a prisão em flagrante de pessoas que ocupem rodovias.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O pedido é direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. A articulação para uma nova manifestação, que ocorreria nesta quarta-feira (11) em várias capitais brasileiras, foi identificada a partir do monitoramento de grupos da plataforma de mensagens Telegram, segundo a AGU. No documento, a AGU pede a restrição momentânea do direito à manifestação, vedando a possibilidade de se interromper o trânsito urbano e rodoviário no país.

A AGU também solicita que as Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar identifiquem veículos usados na organização de atos. Além disso, solicita o bloqueio das contas do Telegram de usuários responsáveis por organizar o movimento.

Organização criminosa no Telegram realiza ato

De acordo com o UOL, a organização criminosa indica o ato como "Viagem para Praia", listando 43 cidades onde se podem pegar os ônibus gratuitos. O código utilizado para as ações continua sendo "festa da Selma", usado para a depredação promovida pelas hordas de extrema-direita.

O grupo que organiza a "Viagem para Praia" tem cerca de 18 mil membros e está no Telegram. Em um mapa feito no Google, a organização criminosa ainda indica levar máscaras para proteção e soro fisiológico para gás lacrimogênio. Os criminosos ainda indicam que só homens devem participar, já que haverá confronto.

Além do mapa que indica os ônibus a serem pegos em direção para Brasília numa "guerra", a extrema-direita ainda mapeou pontos estratégicos para boicotar serviços essenciais, como refinarias de petróleo. Segundo o UOL, o ministro da Justiça Flávio Dino foi informado desta facção criminosa.

Da redação com O Tempo e UOL