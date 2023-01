AGU identifica 52 pessoas e 7 empresas que financiaram atos e pede bloqueio de R$ 6,5 milhões; veja lista

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que a Justiça Federal do Distrito Federal bloqueie R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas que financiaram o transporte dos envolvidos nos atos de terrorismo na Esplanada dos Ministérios, no último domingo (8).

Foto: Reprodução/Internet

Nesses atos, classificados pela AGU como um “episódio traumático na história do país”, golpistas depredaram as sedes dos três poderes da República – o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal.

O grupo, argumenta a AGU, teve “papel decisivo no desenrolar fático” dos ataques às sedes dos Poderes da República e, por isso, “devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal e derivados”.

Segundo a AGU, a quantia bloqueada seria usada para ressarcir o poder público pelos danos causados aos prédios – quando houver condenação judicial nesse sentido.

“As pessoas físicas e jurídicas elencadas foram as responsáveis por contratar o deslocamento dos manifestantes até a capital federal para participar da manifestação e do evento ocorrido, a partir do fretamento de veículos de transporte, em especial, ônibus, sobre os quais, como acima referido, recaiu a ordem de apreensão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF”, explica.

A AGU diz que ainda pode pedir o bloqueio de valores maiores, na medida em que a contabilidade dos prejuízos aumente.

“Foi identificado um vultoso prejuízo material a esses prédios públicos federais [sedes dos Três Poderes], consubstanciado na quebra de objetos e itens mobiliários, a exemplo de computadores, mesas, cadeiras, vidros das fachadas e até a danificação de obras de artes e objetos de valores inestimáveis à cultura e à história Brasileira, a exemplo da obra as ‘Mulatas’, de Di Cavalcanti”, afirma.

A lista de pessoas e empresas foi montada com base nos registros da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de ônibus fretados, enviados à Justiça e divulgados pelo g1 com exclusividade nesta quarta (11).

“Como revelam os documentos em anexo, fornecidos pela ANTT, os réus financiaram/patrocinaram a contratação de ônibus para transporte de manifestantes até a cidade de Brasília, sendo que a partir desse transporte e aglomeração de manifestantes é que se desenrolou toda a cadeia fática que culminou com a invasão e depredação de prédios públicos federais, como adiante será mais bem explicitado”, afirma o documento.

A AGU, no entanto, incluiu nesse primeiro pedido apenas os ônibus com destino a Brasília que, em seguida, foram apreendidos transportando pessoas que participaram dos atos golpistas.

Os R$ 6,5 milhões incluídos pela AGU no pedido de bloqueio incluem:

3,5 milhões estimados até o momento em danos ao Senado;

R$ 3,03 milhões contabilizados em prejuízos pela Câmara dos Deputados.

Os valores, portanto, não incluem os prejuízos ao Palácio do Planalto e ao STF – que também devem ultrapassar a casa dos milhões de reais.

Veja lista:

PESSOAS FÍSICAS

Adailton Gomes Vidal, de São Paulo (SP)

Ademir Luis Graeff, de Missal (PR)

Adoilto Fernandes Coronel, de Maracaju (MS)

Adriane de Casia Schmatz Hagemann, de Realeza (PR)

Adriano Luis Cansi, de Cascavel (PR)

Alethea Veruska, de São José dos Campos (SP)

Amir Roberto El Dine, de Porto União (SC)

Aparecida Solange Zanini, de Três Lagoas (MS)

Bruno Marcos de Souza Campos, de Belo Horizonte (MG)

Carlos Eduardo Oliveira, de São Pedro (SP)

Cesar Pagatini, de Bento Gonçalves (RS)

Claudia Reis de Andrade, de Juiz de Fora (MG)

Daniela Bernardo Bussolotti, de Belo Horizonte (MG)

Dyego Primolan Rocha, de Presidente Prudente (SP)

Fernando José Ribeiro Casaca, de São Vicente (SP)

Franciely Sulamita de Faria, de Nova Ponte (MG)

Genival Jose da Silva, de Ribeirão Preto (SP)

Hilma Schumacher, de Belo Horizonte (MG)

Jasson Ferreira Lima, de Paracatu (MG)

Jean Franco de Souza, de Mirassol (SP)

João Carlos Baldan, de São José do Rio Preto (SP)

Jorge Rodrigues Cunha, de Pilar do Sul (SP)

José de Oliveira, de Bom Jesus dos Perdões (SP)

José Roberto Bacarin, de Cianorte (PR)

Josiany Duque Gomes Simas, de Cuiabá (MT)

Leomar Schinemann, de Guarapuava (PR)

Marcelo Panho, de Iguaçu (PR)

Marcia Regina Rodrigues, de Ribeirão Preto (SP)

Márcio Vinícius Carvalho Coelho, de Marília (SP)

Marco Antonio de Souza, de Leme (SP)

Marcos Oliveira Queiroz, de São Paulo (SP)

Marlon Diego de Oliveira, de Tupã (SP)

Michely Paiva Alves, de Limeira (SP)

Monica Regina Antoniazi, de Piracicaba (SP)

Nelma Barros Braga Perovani, de Piratininga (SP)

Nelson Eufrosino, de Piratininga (SP)

Pablo Henrique da Silva Santos, de Belo Horizonte (MG)

Patricia dos Santos Alberto Lima, de Belo Horizonte (MG)

Pedro Luis Kurunczi, de Londrina (PR)

Rafael da Silva, de Catalão (GO);

Rieny Munhoz Marcula, de Campinas (SP)

Rosângela de Macedo Souza, de Riolândia (SP)

Ruti Machado da Silva, de Nova Londrina (PR)

Sandra Nunes de Aquino, de Sorocaba (SP)

Sheila Mantovanni, de Mogi das Cruzes (SP)

Stefanus Alexssandro Franca Nogueira, de Ponta Grossa (PR)

Sulani da Luz Antunes Santos, de Vinhedo (SP)

Terezinha de Fátima Issa da Silva, de Caxias do Sul (RS)

Vanderson Alves Nunes, de Francisco Beltrão (PR)

William Bonfim Norte, de Promissão (SP)

Yres Guimarães, de Rio Verde (GO)

Zilda Aparecida Dias, de Rio Claro (SP)

EMPRESAS

Alves Transportes LTDA., sediada em Araguaína (TO)

Associação Direita Cornélio Procópio, sediada em Cornélio Procópio (PR)

Gran Brasil Viagens e Turismo LTDA., sediada em Frutal (MG)

Primavera Tur Transporte EIRELI, sediada em Primavera do Leste (MT)

RV da Silva Serviços Florestais LTDA, sediada em Piraí do Sul (PR)

Sindicato Rural de Castro, sediado em Castro (PR)

Squad Viagens e Turismo LTDA., sediada em Cariacica (ES)

